فريق التحرير by فريق التحرير

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السماح باصطحاب الحيوانات الأليفة في وسائل النقل العام السعودية وفق 4 ضوابط

السماح باصطحاب الحيوانات الأليفة في وسائل النقل العام السعودية وفق ضوابط محددة

فريق التحرير by فريق التحرير

تحدد المادة الخامسة في لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، التي تشمل الحافلات والقطارات والمترو والسفن ضوابط السماح للركاب اصطحاب حيواناتهم الأليفة وهي:

  • أن تكون صغيرة الحجم
  • توضع في صندوق أو الأماكن المخصصة لنقلها
  • ألا تشكل خطراً على الآخرين
  • أن لا تعيق الحركة وسلامة التشغيل.

وتضمنت اللائحة الحقوق العامة لمستخدمي أنشطة النقل، مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام أنشطة النقل، و يُسمح للركاب من ذوي الإعاقة البصرية اصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة شريطة ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، في حال الرفض، يجب على الناقل إبلاغ الشخص المعني بتوافر أي خدمة بديلة متوافقة مع احتياجاته.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...