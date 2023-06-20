احصل على 92 ألف دولار مقابل السكن في جزيرة نائية

أطلقت الحكومة الأيرلندية خطة ستدفع من خلالها حوافز نقدية للأشخاص الذين يختارون الانتقال للسكن في أحد المجتمعات الخارجية في البلاد.

هذه المبادرة هي جزء من سياسة “جزرنا الحية”، التي تهدف إلى زيادة عدد سكان في جزر أيرلندا.

وقالت الحكومة في بيان لها: “الهدف من هذه السياسة هو ضمان استمرار المجتمعات المستدامة والنابضة بالحياة في العيش – والازدهار – على الجزر البحرية لسنوات عديدة قادمة”.

وأعلنت الحكومة عن نيتها لزيادة عدد سكان أكثر من 20 جزيرة نائية في المحيط الأطلسي من خلال منح تبلغ نحو 92 ألف دولار للراغبين في الانتقال إلى تلك الجزر.

وغالبا ما تكون هذه الجزر نقطة جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعية الوعرة وتاريخها. لكن على مدى العقدين الماضيين تضاءل عدد سكان هذه الجزر، حيث ينتشر الآن أقل من 3000 شخص في أراضيها، وفقا لما تقوله خطة الحكومة الأيرلندية الجديدة.

ومع ذلك ، تعد الجزر مهمة للسياحة ، حيث يستقبل أكثر من 300 ألف زائر سنويا، وهو ما أثار تفاعلاً للعيش في جزر “شاعرية”.

وأشارت الخطة إلى أن “الاهتمام المستمر لمجتمعات الجزر على الصعيدين الوطني والدولي هو الحفاظ على مستويات السكان في جزرهم”. “تتمتع المجتمعات الجزرية عموما بملف عمري أعلى من المتوسط ، حيث يغادر العديد من الشباب الجزر للاستفادة من المزيد من التعليم أو فرص العمل في أماكن أخرى”.

ووفقا لموقع الحكومة على الانترنت سيحص الأشخاص الذين يقومون بترميم “مبنى مهجور” في إحدى الجزر على مبلغ يصل إلى 92 ألف دولار تقريبا (84 ألف يورو)، كما يمكن للأشخاص الذين يصلحون عقارا شاغرا الحصول على ما يصل إلى 67 ألف دولار (60 ألف يورو) تقريبا للتجديد،

تقدم الحكومة الآن المزيد من الأموال للجزر كجزء من خطتها والتي تمتد 10 سنوات لجذب المزيد من السكان للانتقال إلى هناك.