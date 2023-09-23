مويضي المطيري by مويضي المطيري

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بالبشت السعودي يشارك السفير الياباني باليوم الوطني

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حرص السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، على مشاركة المملكة بيومها الوطني الـ «93».



وخلال لقاء السفير المذاع على قناة «السعودية» ارتدى السفير الياباني البشت السعودي ابتهاجا باليوم الوطني للمملكة.



وطالما جذبت ثقافة المملكة شعبها، الدبلوماسيين الأجانب المقيمين فيها والذين يبدون انبهارهم بجمال المعالم والمناطق الطبيعية في المملكة ويحرصون على التعرف على عاداتها وتقاليدها بحسب “عاجل”.



وتحتفي المملكة اليوم السبت (23 سبتمبر)، بمناسبة اليوم الوطني وسط أجواء احتفالية تمزج بين الفعاليات الترفيهية والثقافية؛ حرصا على أن تستقي الأجيال الجديدة تاريخ الأجداد.

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