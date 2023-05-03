. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السفير السعودي بإسبانيا ينفي تعرضه وعائلته للسرقة والإصابة في مدريد

نفى سفير السعودية لدى إسبانيا تعرضه لحادث سرقة ساعة فاخرة في مدريد وإصابته خلال مقاومته للصوص

. .. by . ..
نفى سفير السعودية لدى إسبانيا تعرضه لحادث سرقة في مدريد

نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا، اليوم الأربعاء، تعرضه لحادث سرقة في العاصمة الإسبانية مدريد بعدما تناقلت وسائل إعلام إسبانية النبأ.

وقال السفير عزام بن عبدالكريم القين في تغريدة بموقع تويتر “نشرت صحيفة ABC الإسبانية صباح هذا اليوم (الأربعاء) ونقلته وكالات أخرى، تعرض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قبل اشخاص بدافع السرقة، وذكرت أيضاً أنه أثناء الدفاع تعرض إلى إصابة في الرأس…!

وأكد “الخبر برمته خالي من الصحة ولا أساس له بالمطلق، وأنا لا أزال أتمتع بإجازتي السنوية مع أسرتي في ربوع المملكة الغالية، وفي أتم صحة وعافية”.

وكانت وسائل إعلام إسبانية زعمت أن الحادثة جرت يوم 30 أبريل/نيسان الماضي حين كان السفير عزام عبد الكريم القين يسير مع عائلته في شارع دون رامون دي لا كروز في قلب منطقة سالامانكا، توقفت دراجة نارية يستقلها شخصان إلى جانب العائلة، وتم تهديدها بسلاح ناري قصير، وسرقا ساعة رولكس قيمتها 25 ألف يورو، وعندما حاول السفير منع السرقة، لم يتردد اللصان في استخدام العنف، وأصابا السفير على رأسه بعقب المسدس، ثم لاذا بالفرار.

وتشهد شوارع المدن الكبرى في إسبانيا كثير من حالات السرقة المسلحة في الشوارع وخاصة الأثرياء والمشاهير الذين يرتدون ساعات يد فاخرة غالية الثمن.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا