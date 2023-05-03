نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا، اليوم الأربعاء، تعرضه لحادث سرقة في العاصمة الإسبانية مدريد بعدما تناقلت وسائل إعلام إسبانية النبأ.

وقال السفير عزام بن عبدالكريم القين في تغريدة بموقع تويتر “نشرت صحيفة ABC الإسبانية صباح هذا اليوم (الأربعاء) ونقلته وكالات أخرى، تعرض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قبل اشخاص بدافع السرقة، وذكرت أيضاً أنه أثناء الدفاع تعرض إلى إصابة في الرأس…!

وأكد “الخبر برمته خالي من الصحة ولا أساس له بالمطلق، وأنا لا أزال أتمتع بإجازتي السنوية مع أسرتي في ربوع المملكة الغالية، وفي أتم صحة وعافية”.

نشرت صحيفة ABC الاسبانيه صباح هذا اليوم ونقلته وكالات اخرى ، تعرض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قبل اشخاص بدافع السرقة، وذكرت ايضاً انه اثناء الدفاع تعرض الى اصابة في الرأس…!

الخبر برمته خالي من الصحة ولا اساس له بالمطلق ، وانا لا ازال اتمتع بأجازتتي… — عزام بن عبدالكريم القين (@AzzamAlgain) May 3, 2023

وكانت وسائل إعلام إسبانية زعمت أن الحادثة جرت يوم 30 أبريل/نيسان الماضي حين كان السفير عزام عبد الكريم القين يسير مع عائلته في شارع دون رامون دي لا كروز في قلب منطقة سالامانكا، توقفت دراجة نارية يستقلها شخصان إلى جانب العائلة، وتم تهديدها بسلاح ناري قصير، وسرقا ساعة رولكس قيمتها 25 ألف يورو، وعندما حاول السفير منع السرقة، لم يتردد اللصان في استخدام العنف، وأصابا السفير على رأسه بعقب المسدس، ثم لاذا بالفرار.

⭕ La banda del Rolex atraca y golpea al embajador de Arabia y su familia en pleno centro de Madrid. https://t.co/YvncYN1F9P — ABC.es (@abc_es) May 3, 2023

وتشهد شوارع المدن الكبرى في إسبانيا كثير من حالات السرقة المسلحة في الشوارع وخاصة الأثرياء والمشاهير الذين يرتدون ساعات يد فاخرة غالية الثمن.