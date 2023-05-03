نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا، اليوم الأربعاء، تعرضه لحادث سرقة في العاصمة الإسبانية مدريد بعدما تناقلت وسائل إعلام إسبانية النبأ.
وقال السفير عزام بن عبدالكريم القين في تغريدة بموقع تويتر “نشرت صحيفة ABC الإسبانية صباح هذا اليوم (الأربعاء) ونقلته وكالات أخرى، تعرض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قبل اشخاص بدافع السرقة، وذكرت أيضاً أنه أثناء الدفاع تعرض إلى إصابة في الرأس…!
وأكد “الخبر برمته خالي من الصحة ولا أساس له بالمطلق، وأنا لا أزال أتمتع بإجازتي السنوية مع أسرتي في ربوع المملكة الغالية، وفي أتم صحة وعافية”.
وكانت وسائل إعلام إسبانية زعمت أن الحادثة جرت يوم 30 أبريل/نيسان الماضي حين كان السفير عزام عبد الكريم القين يسير مع عائلته في شارع دون رامون دي لا كروز في قلب منطقة سالامانكا، توقفت دراجة نارية يستقلها شخصان إلى جانب العائلة، وتم تهديدها بسلاح ناري قصير، وسرقا ساعة رولكس قيمتها 25 ألف يورو، وعندما حاول السفير منع السرقة، لم يتردد اللصان في استخدام العنف، وأصابا السفير على رأسه بعقب المسدس، ثم لاذا بالفرار.
وتشهد شوارع المدن الكبرى في إسبانيا كثير من حالات السرقة المسلحة في الشوارع وخاصة الأثرياء والمشاهير الذين يرتدون ساعات يد فاخرة غالية الثمن.