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السفرة الرمضانية الصحية في دليل لوزارة الصحة السعودية، وتحذير من القهوة

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أصدرت وزارة الصحة السعودية دليلاً مختصراً للسُفرة الرمضانية الصحية، وما يجب أن تحتوي عليه، والبدائل الصحية لبعض الأصناف التي يرغبها الصائم، فيما حذرت هيئة الغذاء والدواء من تناول الكثير من القهوة.
وأوضح الدليل الذي نشرته الوزارة عبر منصاتها الإعلامية (رابط تنزيل الدليل) ضمن الحملة التوعوية بمناسبة شهر رمضان المبارك” #رمضانك_مفتاح أن السلطة تعد من أبسط وأسرع الأطباق التي يمكن تجهيزها للسُفرة الرمضانية، إلى جانب فوائدها الكبيرة على الصحة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية مثل المعادن، والفيتامينات، والألياف المهمة التي تساعد بإراحة الجهاز الهضمي وتخفف الإمساك.

كما تضمن الدليل بعض الخيارات لسلطة صحية، ولذيذة، مثل، أساليب لتلوين السلطة، الإضافات الجانبية، التتبيل، وذلك حتى تكون سلطة مشبعة، إضافةً إلى نصائح التسوق الغذائي الصحي، لتحقق أقصى استفادة خلال التسوق، من اختيار للأغذية الصحية إلى توفير الوقت والمال، إلى جانب قائمة البدائل صحية للسُفرة الرمضانية. يقع الدليل في 9 صفحات سنختصر لقطات منها هنا ويمكن تنزيل الدليل من الرابط هنا)

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