السفارة السورية في الإمارات توقف جوازات السفر المستعجلة

أعلنت السفارة السورية في دولة الإمارات العربية المتحدة توقفها عن استقبال طلبات منح جوازات السفر وفق الدور المستعجل باستثناء حالات المرض المزمن المثبت بتقارير صحية حديثة.

وقالت السفارة السورية في أبو ظبي في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “يرجى من السادة أبناء الجالية العربية السورية الكرام وقبل انتهاء جوازاتهم بستة أشهر على الأقل التقدم إلى السفارة مع المستندات كافة، أخذين بعين الاعتبار ما يلي:

– تستمر السفارة يومياً باستلام طلبات جوازات السفر وفق نظام الدور العادي، على أن يوقع صاحب العلاقة على تعهد خطي بعلمه بالتأخير وأن تلبية طلبه سيكون بحسب أسبقية الدور وحسب توفر المواد التي قد تتأخر لأشهر.

– جوازات السفر بالدور المستعجل متوقفة حالياً، وفي حالات المرض المزمن المثبت بتقارير صحية حديثة يتقدم صاحب العلاقة بطلب إلى القنصل.

– تنتهي السفارة قريباً من إنجاز جوازات السفر وفق نظام الدور العادي التي تقدم أصحابها بطلباتهم خلال شهر كانون الثاني 2023 ويمكن استلام الجوازات المنجزة من حتى تاريخ 11/1/2023 بمكتب الاستعلامات في السفارة أو سترسل عبر البريد، وستستكمل طباعة الشهر الأول بحسب توفر المواد.

– يتحقق رئيس البعثة شخصياً من اي شكوى محقة على أن تقدم خطياً مع رقم هاتف للتواصل مع صاحبها. كما بإمكان أي شخص مقابلة رئيس البعثة لتقديم شكوى من الساعة 12 – 1 ظهراً (ما لم يكون السفير خارج مقر البعثة)”.

جواز السفر السوري.. ارتفاعات مستمرة في تكلفة استخراجه

رفعت وزارة الداخلية السورية، في مطلع كانون الثاني الماضي، رسوم إصدار جواز السفر المستعجل من 500 ألف ليرة إلى 1.5 مليون ليرة دون إعلان رسمي.

وأكدت تقارير محلية، حينها، رفع رسوم الجواز الفوري، على الرغم من أن مصدر في وزارة الداخلية أكد أنه لم يطرأ أي تغيير على رسم إصدار جواز السفر ضمن الدورين العادي والمستعجل.

ويصدر جواز السفر بنظام الدور المستعجل في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن استعدادها لإصدار جواز سفر فوري خلال يوم واحد فقط، وبقيمة بلغت حينها 100 ألف ليرة سورية، ولكن تكلفة استصدار الجواز الفوري شهدت ارتفاعَين خلال 2022، الأول في مايو/أيار وبلغت 300 ألف ليرة، والثاني في سبتمبر/أيلول ووصلت إلى 500 ألف ليرة.

ويعتبر جواز السفر السوري أضعف جوازات السفر في العالم بعد الأفغاني بفارق نقطة واحدة، وفق تقييم موقع باسبورت إندكس المتخصص في تصنيف جوازات السفر.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية والمغتربين، فإن رسوم منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين ومن في حكمهم، الموجودين خارج سوريا، بشكل فوري 800 دولار، و300 دولار ضمن نظام الدور العادي.

ويُعد جواز السفر السوري من بين أغلى جوازات السفر في العالم من حيث رسوم استخراجه.