السفارة السورية.. أزمة الجوازات انتهت و 8000 جواز سفر جاهز للتسليم

قال القائم بأعمال السفارة السورية تميم مدني أن مشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر لأبناء الجالية في الكويت، كانت متأخرة، وفقا لـ “الراي”.

وتابع مدني، إن جوازات السفر وصلت إلى الكويت، وسيتم فرزها في السفارة تمهيداً لتسليمها إلى أصحابها.

وأوضح أن من بين الـ 8000 جواز التي وصلت، هناك نحو 7900 جواز سفر بيومتري “إلكتروني”، والذي بدأ العمل به أخيراً.

وأشار إلى أن إصدار الجوازات السورية حالياً يتم في السفارة السورية بسلطنة عمان أو في العاصمة دمشق، لافتاً إلى أن مركز إصدار الجوازات قيد التركيب في مقر السفارة بالكويت حالياً.

وأوضح أنّ رسوم إصدار جواز السفر السوري تبلغ 300 دولار للعادي الذي يستغرق ثلاثة أسابيع بعد أن كانت مدة تسلّمه تصل إلى 3 أشهر، و800 دولار للمستعجل الذي يستغرق 5 أيام حالياً.