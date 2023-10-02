السفارة السعودية لدى أستراليا تنبه المواطنين من الحرائق

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا تنبيهاً للمواطنين في أعقاب حرائق ولاية فيكتوريا، وطالبتهم بالاتصال بها في حالات الطوارئ.

وذكرت السفارة السعودية، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أنه “نظراً لسوء الأحوال الجوية في ولاية فكتوريا الناتجة عن الحرائق، فان السفارة تؤكد على المواطنين بأهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية”.

ودعت السفارة إلى الاتصال على هاتف الطوارئ (0432257277) في الحالات الطارئة.

وكانت مناطق عديدة في جنوب شرق أستراليا شهدت موجة حارة، مما دفع السلطات إلى إصدار حظر على إشعال النيران في مناطق واسعة من ولاية “نيو ساوث ويلز”.

وأصدرت السلطات في ولاية فيكتوريا أمراً إخلاء طارئ لمنطقة ريفية في جيبسلاند، بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة.

وشهد جنوب شرق أستراليا يوم الأحد موجة حارة زادت من خطر التعرض لحرائق الغابات ودفعت السلطات إلى إصدار حظر على إشعال أي نيران في مناطق واسعة من ولاية نيو ساوث ويلز.

#السفارة_كانبرا | نظراً لسوء الأحوال الجوية في ولاية فكتوريا الناتجة عن الحرائق فان السفارة تؤكد على المواطنين بأهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية https://t.co/s2PxXTaDK8



وفي الحالات الطارئة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ



0432257277 — Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST) October 2, 2023

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا إن درجات الحرارة ستزيد بما يصل إلى 12 درجة مئوية فوق المتوسط ​​في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تصل الحرارة في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا إلى 36 درجة.

وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة في أعقاب رصد ظاهرة النينيو المناخية الذي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، وترتبط عادة بظروف متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وأعلن وزير خدمات الطوارئ في الولاية جهاد ديب بداية فترة خطر رسمية لحرائق الغابات، مع درجات الحرارة “الحارقة” التي تزيد المخاطر للأسبوع المقبل.

وأصدرت سلطات الإطفاء يوم الأحد تسعة قرارات حظر كامل لإشعال النيران في أجزاء من الولاية لتقليل فرص اندلاع حرائق الغابات.

وإلى الجنوب في ولاية فيكتوريا أصدرت السلطات أمر إخلاء طارئ لمنطقة ريفية في جيبسلاند، على بعد حوالي 320 كيلومترا شرق ملبورن عاصمة الولاية، بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة.