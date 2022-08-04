فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السفارة السعودية في بنغلاديش تنبه المواطنين لشروط التأشيرة

فادي طنّوس by فادي طنّوس

نبّهت سفارة المملكة العربية السعودية في بنغلاديش المواطنين السعوديين إلى ضرورة الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إليها.

وقالت السفارة بي بيان نشرته على “تويتر” إنه في حال لم يحصل المواطنون السعوديون على التأشيرة اللازمة ستتم إعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها، وأنه لا يمكنهم الحصول على تأشيرة الدخول لدى الوصول إلى البلاد.

كما سبق للسفارة السعودية لدى كوريا الجنوبية، أت حدّثت إجراءات الدخول إليها.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن العمر المحدد لتقدم المواطنين بطلب تصريح السفر إلى العراق، هو 40 عاماً، على أن يكون ذكراً ويمكن إضافة مرافقين اثنين له، دون تحديد للجنس أو السن.

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