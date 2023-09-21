السفارة الأمريكية في بيروت تتعرض لإطلاق نار

اطلقت سيارة رباعية الدفع من ماركة باثفيندر دون لوحات النار على المدخل الرئسي للسفارة الاميركية في عوكر شمال بيروت، واصابت سيارة عسكرية للسفارة. ‏السيارة اكملت طريقها صعودا وتبين من الطلقات ان السلاح المستعمل في الهجوم هو كلاشينكوف. وقال جيك نيلسون المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

ونقلت رويترز عن جيك نيلسون قوله:”عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية». وأضاف: «لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة»، متابعاً: «نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».

يذكر أن مساحة السفارة الجديدة هائلة وتبلغ حوالي 90 ألف متر مربع من المباني، و120 ألف متر مربع من المساحات المكشوفة جرى نقل السفارة من بيروت إلى الموقع الحالي بعد هجوم انتحاري وقع في 1983 وأدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.

أحيت السفيرة الاميركية شيا وطاقم السفارة الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير السفارة في عوكر في 20 أيلول 1984. اليوم، نكرم ذكرى من فقدنا من زملاء أميركيين ولبنانيين. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) September 20, 2023