سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السفارة الأمريكية في بيروت تتعرض لإطلاق نار

سامر باطر by سامر باطر

اطلقت سيارة رباعية الدفع من ماركة باثفيندر دون لوحات النار على المدخل الرئسي للسفارة الاميركية في عوكر شمال بيروت، واصابت سيارة عسكرية للسفارة. ‏السيارة اكملت طريقها صعودا وتبين من الطلقات ان السلاح المستعمل في الهجوم هو كلاشينكوف. وقال جيك نيلسون المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

ونقلت رويترز عن جيك نيلسون قوله:”عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية». وأضاف: «لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة»، متابعاً: «نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».

يذكر أن مساحة السفارة الجديدة هائلة وتبلغ حوالي 90 ألف متر مربع من المباني، و120 ألف متر مربع من المساحات المكشوفة جرى نقل السفارة من بيروت إلى الموقع الحالي بعد هجوم انتحاري وقع في 1983 وأدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...