أصدرت السفارة الأمريكية بالرياض تنويها بتسهيل إجراءات تجديد التأشيرات للمواطنين السعوديين مع برنامج الإعفاء من المقابلة.

وأشار بيان السفارة اليوم، إلى أنه يمكن للمواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية.

وبالنسبة للأشخاص غير المؤهلين لبرنامج الإعفاء من المقابلة، تم تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد لإجراء مقابلة التأشيرة إلى النصف.

كما غردت السفارة الأمريكية من خلال حسابها الرسمي على منصة “تويتر” بإعلان ترويجي وسياحي موجهه للسعوديين، يتضمن شرحاً لتسهيلات المقدمة والترحيب بالسائح السعودي خلال فترة إجازة الصيف.

يُذكر أن جميع المواطنين السعوديين من عمر 17 سنة وأقل أو40 سنة وأكبر يحملون تأشيرات زيارة – السياحية ( B1/B2 ) صالحة أو منتهية حديثًا، يمكنهم تجديدها دون الحاجة إلى إجراء مقابلة التأشيرة.

تنويه من مستشار السفارة للشؤون القنصلية للمتقدمين للحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة:



-أصبح تجديد التأشيرة أسهل الآن مع برنامج الإعفاء من المقابلة! يمكن للمواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة… https://t.co/4Vb96WVnL0 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) July 9, 2023