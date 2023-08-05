مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولشخصياتقضايامجتمعمقابلات ومواضيع

أمين الحوار الوطني السعودي : لقاء الفاتيكان يُعزز “التسامح العالمي”

اللقاء التاريخي سيسهم في تعزيز التعاون المستمر

مويضي المطيري by مويضي المطيري

في لقاء استثنائي، التقى البابا فرنسيس الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) الدكتور زهير الحارثي، وذلك في مقر السفارة البابوية لدولة الفاتيكان في لشبونة.

و كشف أمين عام مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار، الدكتور زهير الحارثي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في العاصمة البرتغالية لشبونة على هامش فعاليات اليوم العالمي للشباب.



وحول نتائج هذا اللقاء، أكد الحارثي، أن اللقاء التاريخي سيسهم في تعزيز التعاون المستمر، وكذلك الجهود المشتركة نحو تحقيق السلام في العالم.



وأوضح أن التطورات الإيجابية التي ستنبثق عن اللقاء ستصب في صالح التسامح والتفاهم العالمي، الذي يسعى المركز لتحقيقه من خلال الحوار والمبادرات الهادفة إلى بناء سياسات التنمية ومنع النزاع.



بدوره أكد البابا فرنسيس على أهمية التزام الجميع بتعزيز الحوار والتفاهم كوسيلة للتغلب على الاختلافات والتوترات بين الشعوب، وبناء جسور التواصل والمحبة بين الناس كافة، مشيداً بجهود المركز لتحقيق التعايش السلمي والوئام بين المجتمعات.

يذكر أن «كايسيد» شارك في يوم الشباب العالمي في لشبونة بثلاثة أنشطة رئيسية: مناقشة جماعية تضم ممثلين من خمسة أديان مختلفة، إطلاق لعبة الحوار الابتكارية (لعبة ديالوجو)، وعرض فيلم وثائقي مؤثر بعنوان «جوستين: رحلة زميلة كايسيد».

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا