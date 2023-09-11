أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن التقدّم الكبير الذي حققه اقتصاد السعودية في إطار مجموعة العشرين، بالانتقال من المرتبة الـ18 إلى الـ16 بين دول المجموعة؛ يؤكّد أن التنمية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.





وأوضح أنه في إطار التقدم الملحوظ الذي تُحققه المجموعة في مناقشة مسارات تحوّل الطاقة، ترى المملكة أهمية أن تكون دول المجموعة منفتحة على جميع المناهج والحلول المختلفة التي تدفع باتجاه تحوُّلٍ عادلٍ ومنتظم، والأخذ في الاعتبار أن هذه المناهج والحلول تختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة.





وقال وزير الطاقة إن التنمية بالمملكة تتقدم بثبات نحو تحقيق هدف أن يُصبح الاقتصاد السعودي من بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، منوهًا بأن المملكة تحرص على تعزيز مشاركتها في قمة مجموعة العشرين وتفعيلها.





وأبان أن المملكة ترى أهمية أن تعزز المجموعة جهودها للقضاء على “فقر الطاقة” وتيسير الوصول إلى الطاقة وأنظمة الطهو النظيفة باستخدام جميع مصادر الطاقة الميسورة التكلفة، والموثوقة، والأكثر استدامة، بغض النظر عن المصدر.





وأشار إلى أن المملكة طرحت وتبنت أثناء رئاستها مجموعة العشرين في 2020؛ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده قادة المجموعة في اجتماعاتهم، بوصفه النهج الأكثر فاعلية وعمليةً في تمكين العالم من تحقيق الأهداف بعيدة المدى التي تشمل الحياد الصفري، وإتاحة الوصول إلى الطاقة.





وذكر أن مبادرتَي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” تُعَدّان من أبرز جهود المملكة في إطار تحولات الطاقة ومواجهة التغيّر المناخي وتعزيز جودة الحياة؛ حيث استقبلهما العالم بترحيب كبير لما تعكسانه من توجهات إيجابية وطموح لحماية البيئة، ودعم جهود مواجهة التغيُّر المناخي، وتقليل آثاره السلبية، وتطوير خطط وإستراتيجيات لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.





أبرز ما جاء في تصريح سمو ⁧#وزير_الطاقة⁩ الأمير عبدالعزيز بن سلمان أثناء انعقاد القمة الـ 18 لقادة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي pic.twitter.com/gJhveDpp2p — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 10, 2023