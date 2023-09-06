السعودي الألماني.. خذ الخدمة و استرد أموالك

أطلقت السعودي الألماني الصحية، “سياسة ضمان استرداد الأموال” الجديدة. وتعكس هذه المبادرة التزام المجموعة بضمان رضا العملاء، تجسيداً لرسالة السعودي الألماني الصحية المؤسَّسية “نرعاكم كأهالينا”.

ويتيح البرنامج للعملاء الاستفادة من الاسترداد النقدي على فواتير كل خدمة لا تنال رضاهم وفق الشروط والأحكام. وبموجب هذه السياسة، تهدف السعودي الألماني الصحية إلى تحسين خدماتها، وتطوير بيئة منتجة تتميّز بأعلى مستويات الأداء، وتعزيز الثقة لدى المرضى من خلال تقديم عمليات تشغيلية تتسم بالشفافية.

وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة “السعودي الألماني الصحية“:

“تجسّد سياسة ضمان استرداد الأموال التزام المجموعة بشعارها “نرعاكم كأهالينا”. ونؤمن أن التركيز على الحفاظ على جودة خدماتنا يترك انطباعاً أكثر أهمية لدى العملاء من احتمالية استرداد الأموال. وتُعدّ سياسة ضمان استرداد النقود خير دليل على ثقتنا بجودة خدماتنا. ويُساعدنا ذلك على تعزيز الثقة بعلامتنا التجارية، والتزامنا بتقديم رعاية صحيّة عالمية المستوى.

وأصبحت سياسة ضمان استرداد الأموال متاحة في جميع مرافق السعودي الألماني الصحية بالمملكة العربية السعودية.