أعلنت السفارة السنغافورية في الرياض عن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1 مايو.
وأشارت السفارة في تغريدتها عبر «تويتر» أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السعودية هم معفيون أصلا من متطلبات تأشيرة سنغافورة. ولفتت أنه لا يوجد استرداد لرسوم معالجة التأشيرة لأولئك الذين تقدموا أو حصلوا على نتيجة طلبات تأشيرة الدخول الخاصة بهم.
ملاحظات حول السفر إلى سنغافورة
- تتمتع سنغافورة بسهولة كبيرة بالتنقل من خلال شبكة مواصلات عامة تغطي أرجاء ومناطق البلاد.
- سيارات الأجرة (التكسي- الليموزين) باهظة الكلفة والأفضل وسائل النقل العامة.
- قوانين سنغافورة الصارمة إزاء التدخين والمخدرات وغيرها جعلتها تتميز بالأمان وأدنى معدلات الجريمة في العالم.
- يغلب الطقس الحار والرطوبة العالية على الطقس في البلاد مضغ العلكة في مكان عام، يعد أمر مخالف للقانون في سنغافورة.
- واي فاي، للاتصال بالإنترنت متوفرة في كل مكان كما هو حال القطارات.
- علبة المحارم على طاولة في المطاعم تعني أنها محجوزة.
- التدخين غير مسموح به إلا في مناطق مخصصة لذلك.
وينوه شاب سعودي على تويتر ردا على النبأ لافتا إلى أهمية الانتباه للقوانين الصارمة في سنغافورة إزاء التدخين وجوانب أخرى هامة