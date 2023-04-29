سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

السعوديون يدخلون سنغافورة بلا تأشيرة اعتبارا من الاثنين القادم

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت السفارة السنغافورية في الرياض عن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1 مايو.

وأشارت السفارة في تغريدتها عبر «تويتر» أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السعودية هم معفيون أصلا من متطلبات تأشيرة سنغافورة. ولفتت أنه لا يوجد استرداد لرسوم معالجة التأشيرة لأولئك الذين تقدموا أو حصلوا على نتيجة طلبات تأشيرة الدخول الخاصة بهم.

ملاحظات حول السفر إلى سنغافورة

  • تتمتع سنغافورة بسهولة كبيرة بالتنقل من خلال شبكة مواصلات عامة تغطي أرجاء ومناطق البلاد.
  • سيارات الأجرة (التكسي- الليموزين) باهظة الكلفة والأفضل وسائل النقل العامة.
  • قوانين سنغافورة الصارمة إزاء التدخين والمخدرات وغيرها جعلتها تتميز بالأمان وأدنى معدلات الجريمة في العالم.
  • يغلب الطقس الحار والرطوبة العالية على الطقس في البلاد مضغ العلكة في مكان عام، يعد أمر مخالف للقانون في سنغافورة.
  • واي فاي، للاتصال بالإنترنت متوفرة في كل مكان كما هو حال القطارات.
  • علبة المحارم على طاولة في المطاعم تعني أنها محجوزة.
  • التدخين غير مسموح به إلا في مناطق مخصصة لذلك.

وينوه شاب سعودي على تويتر ردا على النبأ لافتا إلى أهمية الانتباه للقوانين الصارمة في سنغافورة إزاء التدخين وجوانب أخرى هامة

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...