أعلنت السفارة السنغافورية في الرياض عن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1 مايو.

وأشارت السفارة في تغريدتها عبر «تويتر» أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السعودية هم معفيون أصلا من متطلبات تأشيرة سنغافورة. ولفتت أنه لا يوجد استرداد لرسوم معالجة التأشيرة لأولئك الذين تقدموا أو حصلوا على نتيجة طلبات تأشيرة الدخول الخاصة بهم.

The Singapore Immigration and Checkpoints Authority (ICA) has issued the following statement:



*IMPORTANT NOTICE FOR SAUDI NATIONALS:*



Saudi nationals with passports issued by the KSA will no longer need to apply for an entry visa to enter Singapore from 1 June 2023 (inclusive). — Singapore Embassy in Riyadh (@SingaporeEmbKSA) April 28, 2023

ملاحظات حول السفر إلى سنغافورة

تتمتع سنغافورة بسهولة كبيرة بالتنقل من خلال شبكة مواصلات عامة تغطي أرجاء ومناطق البلاد.

سيارات الأجرة (التكسي- الليموزين) باهظة الكلفة والأفضل وسائل النقل العامة.

قوانين سنغافورة الصارمة إزاء التدخين والمخدرات وغيرها جعلتها تتميز بالأمان وأدنى معدلات الجريمة في العالم.

يغلب الطقس الحار والرطوبة العالية على الطقس في البلاد مضغ العلكة في مكان عام، يعد أمر مخالف للقانون في سنغافورة.

واي فاي، للاتصال بالإنترنت متوفرة في كل مكان كما هو حال القطارات.

علبة المحارم على طاولة في المطاعم تعني أنها محجوزة.

التدخين غير مسموح به إلا في مناطق مخصصة لذلك.

وينوه شاب سعودي على تويتر ردا على النبأ لافتا إلى أهمية الانتباه للقوانين الصارمة في سنغافورة إزاء التدخين وجوانب أخرى هامة

بعد السماح بدخول سنغافورة ?? بدون فيزا للسعوديين اعتبارًا من يونيو 2023 هذه أبرز القوانين التي يجب مراعاتها .. والبلد بصفة عامة صارم جدًا في تطبيق القانون لذلك هو أحد أنظف بلدان العالم: pic.twitter.com/P7BiaO6xBC — Omar (@o1n4m) April 28, 2023