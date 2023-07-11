السعوديون يقبلون على دراسة اللغة الصينية في جامعة جدة

أكد تقرير اليوم الثلاثاء أن الذكاء الاصطناعي وبرامج اللغة الصينية هي أكثر التخصصات النوعية التي يتهافت الطلاب السعوديون على التسجيل في برامجها طلاب جامعة جدة الحكومية في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

وقال وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة الدكتور فايز معاجيني، لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن عدد المتقدمين على البوابة الإلكترونية للجامعة بلغ أكثر من 60 ألف مرشح ومرشحة، مؤكداً أن أبرز التخصصات النوعية المستحدثة هي الذكاء الاصطناعي وبرامج اللغة الصينية.

فيديو | وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة د.فايز معاجيني: بلغ عدد المتقدمين على البوابة الإلكترونية للجامعة أكثر من 60 ألف مرشح ومرشحة.. وأبرز التخصصات النوعية المستحدثة الذكاء الاصنطاعي وبرامج اللغة الصينية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/J1or1dJ1fL — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 11, 2023

وأوضح الدكتور فايز “إنه تم فتح بوابة القبول الجامعي للعام 1445 هـ (2023 – 2024) يوم الأحد 21 ذو الحجة 1444 هـ والبوابة متاحة لجميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات حتى يوم 29 ذو الحجة 1444 هـ”.

وتابع “خلال الأيام الثلاثة الماضي، بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات من جميع مناطق المملكة على بوابة جامعة جدة ما يفوق 60 ألف متقدم ومتقدمة والبوابة متاحة حتى يوم الإثنين المقبل”.

وأضاف “هذا العام تتميز جامعة جدة بالقبول المباشر ووجود برامج وتخصصات نوعية المتنوعة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبرامج اللغة الصينية للطلاب والطالبات، وبرامج الدبلومات الحديثة التي تواكب سوق العمل بما يزيد عن 13 برنامج دبلوم”.

وضمن خططها لتطوير التعليم في السعودية، أضافت جامعات ومراكز سعودية عدة، مؤخراً، اللغة الصينية إلى مقرراتها وبرامجها التعليمية. كما وافق مجلس الوزراء، في مارس/آذار الماضي، على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية.

ويأتي ذلك في ظل تطور العلاقات السعودية الصينية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية على يد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتعد اللغة الصينية أكبر اللغات من حيث عدد المتكلمين بها كـ “لغة أم”، فمن بين سكان الأرض البالغ عددهم 7.2 مليار نسمة يتكلم اللغة الصينية 1.39 مليار شخص. وتعد الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط الخام من السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.

جامعة جدة تفتح باب التسجيل لبرامجها التعليمية

بدأت جامعة جدة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، يوم الأحد الماضي 9 يوليو/تموز 2023، في استقبال طلبات القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظامي لعام 1445هـ، من خلال بوابة القبول (adm.uj.edu.sa)، ويستمر حتى يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1444هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى السلمي أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس، أهمها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والكيمياء الصناعية، واللغة الصينية، وتصميم الأزياء، وتصميم الجرافيك، والإعلام الرقمي، والقانون وغيرها من التخصصات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الدكتور عيسى أن برامج الدبلوم للكلية التطبيقية تواكب سوق العمل، مثل إدارة الفندقة والضيافة، وإدارة المستودعات، والإرشاد السياحي، والإدارة الرياضية والترويجية، وتكنولوجيا حماية البيئة.