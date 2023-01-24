السعوديون يشعلون تويتر بذكر وفاة الملك عبدالله

في مثل هذا اليوم قبل ثماني سنوات، توفي عاهل السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عن عمر ناهز التسعين عاماً إثر تعرضه إلى وعكة صحية ألمت به في أسابيعه الأخيرة.



وهو ما دفع المغردين السعوديين إلى إطلاق الوسم (#ذكري_وفاه_الملك_عبدالله) و(حبيب الشعب) ليشتعل موقع توتير؛ أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في المملكة، وليتفاعل عشرات الآلاف مع الوسمين ويظهر مدى حب السعوديين لملكهم السابق.

وغرد المواطن بشار الحربي “#ذكري_وفاه_الملك_عبدالله رحم الله رجلًا كان لشعبِه أبًا قبل ان يكون حاكمًا جعلك في جنات النعيم ياحبيب الشعب”.

وقالت جنوبية “رحم الله قلباً لو فنت الدنيا ما أتت بمثله #ذكري_وفاه_الملك_عبدالله”.

وغرد الحساب الشهير وش سالفة الهاشتاق الذي يتابعه مئات الآلاف “#ذكرى_وفاة_الملك_عبدالله في مثل هذا اليوم 23/1/2015 توفي ملك الانسانيه عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه”.

في حين غرد فارس الوايلي قائلاً “مازعلتنا ياسَيدي غير مره يوم اعلنوا للناس ساعة رحيلك .. – لاتنسوه من دعائكم. #ذكري_وفاه_الملك_عبدالله”.

وقال حساب سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز “#سيرة_ملك #ذكرى_وفاة_الملك_عبدالله #في_مثل_هذا_اليوم من عام 2015م، توفي الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – بعد مسيرة حافلة بالإنجازات”.

وفي صباح يوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2015، قطعت محطات التلفزة السعودية إرسالها وبثت نعي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان يعاني من وعكة صحية في الأسابيع الأخيرة بعد إصابته بالتهاب رئوي. وقال التليفزيون السعودي الرسمي إن ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقى البيعة ملكاً جديداً للسعودية خلفاً للملك الراحل.

وعين الملك السعودي الجديد سلمان الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد، داعياً إلى تقديم البيعة له.

وكان الملك الراحل عبد الله قد تدرج في المناصب في الأسرة الحاكمة في السعودية قبل وصوله الى العرش في العام 2005 بعد رحيل العاهل السعودي الأسبق الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

وظل الملك عبد الله يدير فعلياً مقاليد الحكم في البلاد منذ 1996، بعد إصابة الملك فهد بجلطة دماغية.

وعُين الملك عبد الله قائداً للحرس الوطني في 1962. وقام بزيادة عدد قوات الحرس الوطني وتجهيزها بأحدث الأسلحة.

وبعد اغتيال الملك فيصل في مارس /آذار 1975، أبقى خليفته، الملك خالد، على الأمير عبد الله في منصبه قائداً للحرس الوطني وأسند إليه منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء.

ونُصب الأمير عبد الله ولياً للعهد بعد وفاة الملك خالد وصعود الملك فهد إلى سدة الحكم في 1982. كما ولاه الملك فهد منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

ولد الملك عبدالله سنة 1924 على الأرجح، لكن هناك اختلافاً حول تاريخ مولده الدقيق. وكان ترتيبه الثالث عشر بين الـ 37 ابناً للملك عبد العزيز آل سعود الذي أسس الدولة الجديدة، المملكة العربية السعودية والذي توفي في 1953.