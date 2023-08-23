السعوديون يتفاعلون مع حالة رئيس الترفيه تركي آل الشيخ

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع قصيدة نشرها رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، الأمر الذي جعلها تشهد تداولا واسع .

وقال آل الشيخ في القصيدة التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): “تتغير الدنيا .. ويتغير الناس.. وماعاد تلقى لك .. من الناس صاحب.. على كثر مامروا .. اشكال .. واجناس.. وعلى كثر ماشفت .. صادق وكاذب..”

تتغير الدنيا .. ويتغير الناس

وماعاد تلقى لك .. من الناس صاحب



على كثر مامروا .. اشكال .. واجناس

وعلى كثر ماشفت .. صادق وكاذب



عرفت ساقي الكاس .. يشرب من الكاس

وعرفت ان الناجح .. أصلن محارب



وان طحت ماوالله أحد .. قال لاباس

ولا يصنع الرجال .. غير المصاعب



قم قد ماتقدر .. لو الوضع… — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 22, 2023

وتابع: “عرفت ساقي الكاس .. يشرب من الكاس.. وعرفت ان الناجح .. أصلن محارب.. وان طحت ماوالله أحد .. قال لاباس.. ولا يصنع الرجال .. غير المصاعب.. قم قد ماتقدر .. لو الوضع منحاس.. واشرب مرار .. وخض جميع التجارب.. اطلع جبل حلمك .. رغم قوة الياس الين ماتوصل .. لـ أعلى المراتب..”، بحسب ما نشرته”CNN”.

وأضاف: “لاتصير متكدر .. ولا تصير حساس.. ولا تلوم الناس .. ولا تعاتب.. ولا تخلي قلبك .. الـ كل عسّاس.. يصير بابٍ .. بس بابٍ موارب.. اقطع طريق .. أحبابك اللي بلا ساس.. اللي لهم . غايات فيك .. ومآرب.. ولاتلتفت خلفك .. وعش رافع الراس.. خلك سماء .. تحوي جميع الكواكب.. لولا الضياء .. ماشافت العين الأدماس.. ولولا المشارق .. ماعرفنا المغارب.. وترى الأمور .. بساعة الضيق تنقاس.. وإلا الرخاء كلن .. صديقٍ وصاحب”.

سمو البدر مهندس الكلمة سيد الشعر بلا شك

اتعبت القصايد وكل شاعرٍ همه يشابه البدر



طلبناك تمنح المايسترو تركي آل الشيخ صك

إنه وريث عرش الشعر فالصدارة له الصدر



نبيل آل الشيخ 🤷‍♂️😎 pic.twitter.com/nDueNUEciY — نبيل السعيد (@AlsaeedNabiel) August 22, 2023