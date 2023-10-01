أظهرت البيانات الرسمية أن المملكة ضمن أكثر 10 دول في العالم استهلاكًا للبن، فيما تحتضن أكثر من 2.5 ألف مزرعة في المنطقة الجنوبية، وأكثر من 500 مزرعة نموذجية، مستهدفة 15 محافظة في الجزء الجنوبي الغربي كمصدر هام لإنتاج البن.

ويحتفي العالم باليوم العالمي للقهوة والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، ويتجاوز إنتاج البن في المملكة نحو800 طن سنويًا من خلال أكثر من 400 ألف شجرة بُن أرابيكا تتم زراعتها في مناطق جازان وعسير والباحة، وتستهدف خطة تطوير القطاع زراعة 1.2 مليون شجرة بُن بحلول 2026م.

بلغ قيمة ما ينفقه السعوديين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال في السنة، وذلك بما يتجاوز 80 ألف طن من حبيبات البن، مما صنف السعودية من أكثر الدول في العالم استهلاكاً للبن

ومن جانبها أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من المبادرات والبرامج لتنمية زراعة البُن، ومنها الدعم الذي يقدمه برنامج التنمية الريفية الزراعية لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البُن العربي، كما وقعت الوزارة عقد استثمار أول مدينة للبُن في المملكة ولمدة 15 عامًا مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي في منطقة الباحة بحسب “أخبار 24”.

ونجحت المملكة في تسجيل البُن في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وتم إصدار تعميم لكل المطاعم والمقاهي في المملكة، لاعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية “وكذلك تم توجيه صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء الشركة السعودية للقهوة للاستثمار في هذا القطاع الهام وذلك لما تحظى به بمكانة مميزة لدى السعوديين وضيوف المملكة، والتي تعتبر رمزًا للكرم وحسن الضيافة، وتقدم مرفقة بالتمور السعودية المتنوعة.

ويتعاون مركز البذور والتقاوي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتنفيذ زيارات ميدانية بلغت حتى الآن 138زيارة في مناطق جازان وعسير والباحة؛ لحصر وتوصيف وإكثار الموارد الوراثية للبُن، وذلك ضمن خطة عمل مشتركة تسهم في تطوير هذا المنتج وزيادة إنتاجه دعمًا للمزارعين، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويعتبر البُن من أكثر السلع تبادلًا في التجارة الزراعية الدولية، ويمثل مصدرًا كبيرًا للدخل في العديد من البلدان، ويزرع على مساحة تزيد على 10 ملايين هكتار في أكثر من 50 دولة، ويعتمد حوالي 125 مليون شخص في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا على القهوة في معيشتهم.

ويمثل البُن مصدر توظيف للعديد من العاملين في زراعة وصناعة البُن، ويعتبر كل من نوعي البُن العربي وبُن الروبوستا؛ الأكثر انتشارًا حول العالم، ويمثلان نحو 65% و35% على التوالي من إجمالي الإنتاج التجاري، ووفقًا للإحصائيات يشرب العالم أكثر من 500 مليار فنجان قهوة كل عام.