السعوديون يتابعون كسوف الشمس الجزئي

شهدت مناطق المملكة ظهر اليوم كسوف الشمس الجزئي الثاني والأخير لهذا العام بالتزامن مع وصول القمر منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر.

ورصدت الجمعية الفلكية في جدة كل مراحل كسوف الشمس الجزئي بمدينة جدة بنسبة (21.5%) واستمر لمدة ساعتين و6 دقائق، ما بين الساعة 01:32 ظهرًا والساعة 03:38 عصرً،ا علمًا أن السماء لم تكن صافية، ما أثر على جودة الصور الملتقطة التي خضعت للتحسين لإخراجها بأفضل حال.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن الكسوف الذي حدث اليوم يعد الفرصة الأخيرة لرؤية كسوف الشمس، الذي لن يتكرر محليًا إلا بعد خمس سنوات إن شاء الله، حيث ستشهد سماء المملكة وعدة دول عربية كسوفاً كلياً للشمس مطلع آب / أغسطس 2027.

يذكر أنه سيتبع كسوف الشمس الجزئي بعد أسبوعين في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 خسوف كلي للقمر سيشاهد من الساحل الغربي للولايات المتحدة مع أستراليا وجنوب شرق آسيا، ولكنه لن يكون مشاهداً في الوطن العربي.

ونظمت هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الحدود الشمالية اليوم، فعالية اجتماعية علمية لرصد الكسوف الجزئي للشمس في قرية “زبالا” التاريخية -25 كم جنوب رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الذي شهدته المملكة اليوم.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بالجامعة الدكتور عايد الرحيلي أنه شارك في رصد الكسوف طلاب وطالبات من جامعة الحدود الشمالية وطلاب من جامعة الملك عبدالعزيز والمجتمع المحلي؛كما أقيمت قُبيل الرصد محاضرة علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة تضمنت التعريف بظاهرة الكسوف وطرق الرصد وتوعية الطلاب بأهمية عدم النظر المباشر للشمس، وشرح أنواع التلسكوبات والكاميرات المستخدمة في الرصد، وتوزيع نظارات “مرشحات ضوئية” شمسية خاصة على الحضور.



وأشار إلى أن الكسوف المرصود بدأ عند الساعة 1:14:23 وذروته في الساعة 2:29:27 وانتهى الكسوف الجزئي الساعة 3:38:52 ،عصراً بتوقيت مكة المكرمة ،وبنسبة 40% ،حيث شوهد الكسوف الجزئي للشمس في مناطق المملكة بجميع مراحله وبنسب متفاوتة، وحظيت المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى ما بين 01:30 بعد الظهر حتى 03:50 عصراً، ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءا أُزيل منها.