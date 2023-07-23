أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 99 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مايو 2023، وبلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة 20.1 مليار ريال.





وتوزعت التراخيص على ستة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 16 ترخيصًا، ثم نشاط صنع الأثاث بـ 10 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 9 تراخيص لكل منها، و8 تراخيص لكل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة.

وأفادت الوزارة وفقا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لها بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 484 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.9 ألف مصنع، بحجم استثمارات بلغ 1.474 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 88.89%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.10%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.01%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.15%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 11.11%.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغت 98 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا، ثم المعادن المشكلة بـ 12 مصنعًا، والمصانع الغذائية بـ 11 مصنعًا، و10 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرًا 9 مصانع للأثاث، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67%، تليها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.16%.

بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تصدر 99 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مايو 2023 pic.twitter.com/ejxC7R0qGp — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) July 23, 2023