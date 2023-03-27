السعودية، 93 ألف وظيفة في مشروع رؤى المدينة

يستهدف مشروع رؤى المدينة، الذي تنفذه شركة رؤى المدينة في المدينة المنورة ويُقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع، توفير أكثر من 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وإضافة ما لا يقل عن 140 مليار ريال للاقتصاد السعودي.

وتشهد المملكة تطورات اقتصادية واجتماعية وتقنية سريعة ومشاريع عملاقة بجميع مناطقها ستؤدي كل من هذه المشاريع إلى فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ومنطقة المدينة المنورة تمضي كمثيلاتها من مناطق المملكة بخطى ثابتة على طريق البناء التنموي والعمل الدؤوب لخدمة سكانها من خلال المشاريع التنموية المتواصلة التي لا تُحصى، مستهدفة رفاهية المواطن وتحقق ازدهاره تماشياً مع رؤية السعودية 2030، ومن تلك المشاريع مشروع رؤى المدينة الذي يُنفذ شرق المسجد النبوي الشريف بعد أن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام للمشروع الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة التي تعنى بالتطوير العقاري في المدينة المنورة.



ويأتي المشروع الذي يتم تنفيذه على أعلى المعايير العالمية، تفعيلاً لجهود الصندوق الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 مما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.



ويتميز المشروع الذي يُقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع، و يستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف إذ سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع، بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل تشمل 9 محطات لحافلات الزوار ومحطة قطار مترو ومسار للمركبات ذاتية القيادة ومواقف سيارات تحت الأرض وذلك لتسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي بما يسهم في دعم النشاط السكني والتجاري وكذلك توفير العديد من فرص العمل.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمار والزوار بالمدينة المنورة كوجهة إسلامية وثقافية عصرية حيث يعتمد على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز سبل الراحة والرفاهية وبالتالي إثراء تجربة سكان وزوار المدينة المنورة مما يعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم ويرفع الطاقة الاستيعابية الفندقية وجودة الخدمات شرق المسجد النبوي الشريف.

ومن المشاريع التي تسهم الى اظهار الثقافة الإسلامية بحضارتها المختلف وقعت شركة رؤى المدينة القابضة اتفاقية لتصميم مشروع قرية الحضارة الإسلامية والتي تمتد على مساحة 226 ألف متر مربع, ويهدف إلى إظهار الثقافة الإسلامية بحضاراتها المختلفة، وكيف أثر الإسلام إيجابياً على شعوب العالم الإسلامي، بحيث تقدم هذه القرية تجربة زيارة متميزة ومتنوعة بين 8 حضارات من مختلف مناطق العالم الإسلامي وتضم المتاحف والمتاجر، والترفيه التعليمي، والمطاعم، والمناظر الطبيعية.

ووقعت شركة رؤى المدينة القابضة عقد تصميم وإنشاء المجموعة الأولى من منطقة (التجمع المعماري التاسع) الواقعة في الجانب الجنوب الشرقي من مخطط مشروع رؤى المدينة مع شركة الاستشارات والتصميم SSH.



وتشمل منطقة (التجمع المعماري التاسع) بمشروع رؤى المدينة تصميم مجمعاتٍ فندقيةٍ تضم 7,000 وحدة ضيافة بالمستوى المتوسط والمستوى الاقتصادي، وبارتفاعٍ يتراوح بين 50 إلى 80 متراً، بمعدل 12 إلى 19 طابقاً. وستتضمن منطقة المشروع مساحاتٍ مفتوحةٍ وعددٍ من المراكز التجارية، ومجموعةٍ من الخدمات المتنوعة، في حين سيتجاوز إجمالي المساحات المبنية في المنطقة المرتقبة 395 ألف متر مربع.

كما وقعت شركة رؤى المدينة القابضة أول اتفاقية تشغيل فنادق في مشروع رؤى المدينة بإضافة ثلاث علاماتٍ تجارية لشركة حياة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا , كم وقعت شركة رؤى المدينة القابضة” و”ماريوت الدولية” اتفاقية لإضافة ثمان علامات تجارية فندقية لمشروع رؤى المدينة وسيتم بموجبها إضافة ثمان علامات تجارية عالمية للمشروع الذي يهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن حيث سيتم بموجبها تشغيل 4,400 وحدة ضيافة بالمشروع، وتوفير 4,100 فرصة عمل , الاتفاقية الجديدة تشمل ثمان علامات تجارية، وهي: الريتز كارلتون، جي دبليو ماريوت، ماريوت، ويستن، لو ميريديان، كورتيارد من ماريوت، فور بوينتس من شيراتون وفنادق ألوفت.

يذكر أن شركة رؤى القابضة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة التي تمثل نموذجاً للمشاريع المميزة من خلال أعمالها، وتعنى بالتخطيط الحضري الحديث والمشاريع التنموية الشاملة عبر تطوير منظومة متكاملة تلبي الاحتياجات الحالية وتستجيب للمتطلبات المستقبلية مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة، كما أن الشركة تسعى من خلال رؤيتها ورسالتها إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة إسلامية من خلال تسخير الخبرات والإمكانيات والتقنيات الحديثة في جميع مشاريعها.