السعودية: 900 ريال مخالفة للمركبة التي تُحدث تلوثًا بيئيًا

ضمن سلسلة المخالفات المرورية التي تعلن عنها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السعودية، وتستوجب الغرامات المالية والجزاءات التوقيفية، صنف المرور المركبة التي تحدث تلوثاً بيئياً مخالفة يتوقف عليها غرامة مالية تتراوح مابين 500 ريال إلى 900 ريال.

و دعا “المرور” على حسابه الرسمي “تويتر”، إلى الحرص على صيانة المركبة وإصلاحها عند الضرورة، وذلك حماية لمالك المركبة والبيئة في الوقت نفسه.

وقال المرور: تسيير مركبة تُحدث تلويثًا للبيئة على الطرق العامة يعد مخالفة مرورية.

وأضاف: الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال.

حمايةً لك وللبيئة؛ احرص على صيانة مركبتك وإصلاحها عند الضرورة. #المرور_السعودي pic.twitter.com/fsoe023P25 — المرور السعودي (@eMoroor) July 11, 2023