السعودية: 700 ألف دولار تمويل لمنصة لتكنولوجيا التعليم للمناصب القيادية للسيدات  

أعلنت منصة تكنولوجيا التعليم بلاي بوك PLAYBOOK ، ومقرها السعودية، عن حصد تمويل مبدئي بقيمة ٧٠٠ ألف دولار، بقيادة شركة غلوبال 500 في سان فرانسيسكو، ومشاركة صندوق الثروة السيادية في السعودية المعروف بسنابل للاستثمار، وكذلك شركة فيث كابيتال، بالإضافة إلى شبكة المستثمرين الملائكيين في السعودية وومن سبارك، وعدد من المستثمرين الملائكيين الآخرين.

تعد منصة بلاي بوك منصة تعليمية عالمية للنساء، تسعى لإيصال المزيد من النساء إلى الأدوار القيادية من خلال توفير أكاديمية رقمية متنوعة من الصفوف بقيادة نساء مؤثرات وملهمات، مع الدمج ما بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمجتمع التعليمي التفاعلي.

يعد هذا الوقت مميزًا بالنسبة للمنطقة، حيث تدخل ملايين النساء في مجالات العمل المختلفة في المنطقة، حيث تشهد توافر العديد من فرص العمل وانفتاح في القطاعات القيادية.

تسعى منصة Playbook إلى تقديم حلول للقطاعين العام والخاص للتعامل مع تزايد فرص العمل والانفتاح في القطاعات القيادية، من خلال توفير نموذج قائم على الاشتراك مع باقات سنوية متنوعة للأفراد.

يشارك عدد من النساء خبراتهم الخاصة لتحقيق النجاح، والدعم والمشورة في الحياة الشخصية والمهنية من خلال الصفوف الدراسية على المنصة، لمساعدة الأفراد على التعلم.

كما توفر المنصة خدمات التواصل والمناقشة والحصول على الإرشاد عند الطلب، ومشاهدة الفعاليات المباشرة، وقائمة الوظائف وغيرها.

قالت أمل دخان، الشريكة في 500 Global MENA معلقة على الاستثمار: “نحن فخورون بدعم الشركات الناشئة التي أسستها النساء مثل Playbook التي نعتقد أن لديها القدرة على التوسع إقليميًا وعالميًا، ويدخل Playbook السوق في الوقت المناسب لتقديم حل للقطاعين العام والخاص، حيث يبدو أن صانعو السياسات يضعون بشكل متزايد أهداف التنمية المستدامة الخاصة والمزيد من فرص العمل المتاحة للنساء”.

تأسست منصة Playbook من قبل فريق مكون من ٣ نساء بقيادة الرئيسة التنفيذية وفاء العبيدات، بالإضافة إلى الشريكة المؤسسة ورئيسة العمليات أسمهان السعد، التي تقود عمليات جمع الاستثمار للشركة والعمليات الأخرى بناءً على خلفيتها في إدارتها لمؤسسة عائلية تضم أكثر من ٣٠٠ موظف وقيادتها الناجحة كمصرفية استثمارية.

قالت وفاء العبيدات الرئيسة التنفيذية لـ Playbook: “نأمل أن نمكن النساء من الإمساك بزمام حياتهن الشخصية والمهنية، والتعامل مع نقاط الشكوى الخاصة بهن بمزيد من الوضوح، وذلك عن طريق تعلم مختلف المهارات التي تطبق على أرض الواقع”.

قال المدير الشريك لفيث كابيتال، محمد جعفر: ” غالبًا ما يكون الاستثمار في شركة ما مدفوعا بالاستثمار في الشخص الذي يتولى القيادة، وقد أثبتت وفاء العبيدات جدارتها كرائدة أعمال ببنائها للعديد من الشركات الناجحة، وأظهرت قدرتها وقدرة فريقها على إطلاق وتوسيع نطاق الأعمال التجارية بشكل مربح مع إحداث تأثير ملموس، وأنا متحمس لما يحمله المستقبل لـ Playbook وللنساء في جميع أنحاء هذه المنطقة والعالم”.