سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأعمالريادة

السعودية: 700 ألف دولار تمويل لمنصة لتكنولوجيا التعليم للمناصب القيادية للسيدات  

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت منصة تكنولوجيا التعليم  بلاي بوك PLAYBOOK ، ومقرها السعودية، عن حصد تمويل مبدئي بقيمة ٧٠٠ ألف دولار، بقيادة شركة غلوبال 500 في سان فرانسيسكو، ومشاركة صندوق الثروة السيادية في السعودية المعروف بسنابل للاستثمار، وكذلك شركة فيث كابيتال، بالإضافة إلى شبكة المستثمرين الملائكيين في السعودية وومن سبارك، وعدد من المستثمرين الملائكيين الآخرين.

تعد منصة بلاي بوك  منصة تعليمية عالمية للنساء، تسعى لإيصال المزيد من النساء إلى الأدوار القيادية من خلال توفير أكاديمية رقمية متنوعة من الصفوف بقيادة نساء مؤثرات وملهمات، مع الدمج ما بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمجتمع التعليمي التفاعلي.

 يعد هذا الوقت مميزًا بالنسبة للمنطقة، حيث تدخل ملايين النساء في مجالات العمل المختلفة في المنطقة، حيث تشهد توافر العديد من فرص العمل وانفتاح في القطاعات القيادية.

 تسعى منصة Playbook إلى تقديم حلول للقطاعين العام والخاص للتعامل مع تزايد فرص العمل والانفتاح في القطاعات القيادية، من خلال توفير نموذج قائم على الاشتراك مع باقات سنوية متنوعة للأفراد.

يشارك عدد من النساء خبراتهم الخاصة لتحقيق النجاح، والدعم والمشورة في الحياة الشخصية والمهنية من خلال الصفوف الدراسية على المنصة، لمساعدة الأفراد على التعلم.

كما توفر المنصة خدمات التواصل والمناقشة والحصول على الإرشاد عند الطلب، ومشاهدة الفعاليات المباشرة، وقائمة الوظائف وغيرها.

قالت أمل دخان، الشريكة في 500 Global MENA معلقة على الاستثمار: “نحن فخورون بدعم الشركات الناشئة التي أسستها النساء مثل Playbook التي نعتقد أن لديها القدرة على التوسع إقليميًا وعالميًا، ويدخل Playbook السوق في الوقت المناسب لتقديم حل للقطاعين العام والخاص، حيث يبدو أن صانعو السياسات يضعون بشكل متزايد أهداف التنمية المستدامة الخاصة والمزيد من فرص العمل المتاحة للنساء”.

تأسست منصة Playbook من قبل فريق مكون من ٣ نساء بقيادة الرئيسة التنفيذية وفاء العبيدات، بالإضافة إلى الشريكة المؤسسة ورئيسة العمليات أسمهان السعد، التي تقود عمليات جمع الاستثمار للشركة والعمليات الأخرى بناءً على خلفيتها في إدارتها لمؤسسة عائلية تضم أكثر من ٣٠٠ موظف وقيادتها الناجحة كمصرفية استثمارية.

قالت وفاء العبيدات الرئيسة التنفيذية لـ Playbook: “نأمل أن نمكن النساء من الإمساك بزمام حياتهن الشخصية والمهنية، والتعامل مع نقاط الشكوى الخاصة بهن بمزيد من الوضوح، وذلك عن طريق تعلم مختلف المهارات التي تطبق على أرض الواقع”.

قال المدير الشريك لفيث كابيتال، محمد جعفر: ” غالبًا ما يكون الاستثمار في شركة ما مدفوعا بالاستثمار في الشخص الذي يتولى القيادة، وقد أثبتت وفاء العبيدات جدارتها كرائدة أعمال ببنائها للعديد من الشركات الناجحة، وأظهرت قدرتها وقدرة فريقها على إطلاق وتوسيع نطاق الأعمال التجارية بشكل مربح مع إحداث تأثير ملموس، وأنا متحمس لما يحمله المستقبل لـ Playbook وللنساء في جميع أنحاء هذه المنطقة والعالم”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...