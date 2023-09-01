السعودية، 70 مليون ريال تمويلات منشآت الترفيه

قدمت مبادرة دعم منشآت الترفيه للهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، منذ انطلاقها في تموز / يوليو 2022 نحو 70 مليون ريال، ما بين تمويل وضمانات للمنشآت العاملة في قطاع الترفيه في جميع مناطق المملكة، بلغ عددها حتى نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي 16 منشأة، فيما بلغت قيمة الضمانات 31.3 مليون ريال، استفادت منها المنشآت الترفيهية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

خبر | سعيًا لتطوير القطاع الترفيهي واستدامته، #هيئة_الترفيه تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل “كفالة” بمبلغ 70 مليون ريال سعودي ?



للمزيد:https://t.co/bZAgA6YAi6#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/WFyCTdoEhk — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 31, 2023



وتتطلع المبادرة مستقبلًا لتطوير القطاع الترفيهي في المملكة بالإسهام في نمو المنشآت المستفيدة، لتصبح ضمن المنشآت الكبيرة في القطاع، إضافة إلى تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة، كما تسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة.

وتأتي مبادرة دعم منشآت الترفيه ضمن برامج مبادرة “دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه” بالتنسيق بين الهيئة العامة للترفيه، وبرنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتُعدّ المبادرة جزءاً من الحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة للمنشآت في قطاع الترفيه بالتعاون مع البنوك وجهات التمويل في المملكة، وقد حُدد عدد المنشآت التي تدعمها المبادرة بناء على معايير برنامج “كفالة”.