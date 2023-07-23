السعودية: 7 أيام الحد الأعلى للتخييم والكرافانات

شدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي على ضرورة الالتزام بضوابط دليل مواقع التخييم والكرافانات في المتنزهات الوطنية التي حددت مدة إقامة النشاط بسبعة أيام كحد أقصى.

وأوضح المركز، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، أنه يمنح تصريح الأنشطة مع مراعاة اللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، والالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية على أن يتعهد حامل التصريح بتجنب الخلافات الفردية، أو المخالفات البيئية، أو دخول المواقع غير المذكورة في التصريح.

وأكد أن عدم الالتزام بتوجيهات المسؤول والأمن البيئي يضع المستفيد تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية في حالة المخالفة، ويجوز للمركز إلغاء التصريح قبل انتهاء مدته لأسباب تتعلق بظروف قاهرة، أو مصلحة عامة بعد إشعار الطرف الثاني بذلك.

تزامناً مع موسم #صيف_السعودية؛ نقدم لكم الدليل الخاص بمواقع التخييم والكرفانات في عدد من المتنزهات الوطنية بـ3 مناطق، بادر بطلب التصريح والاستمتاع بالأجواء الصيفية.#خيم_بوعي#متنزهات_مستدامة#لاتروح_بعيد pic.twitter.com/NBbE4ySrW8 — المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) July 19, 2023

ومن الشروط تحديد الموقع تحت إشراف المركز ووجود هوية وطنية سارية لمنظم النشاط وتوفير أدوات الأمن والسلامة حسب المتطلبات على أن تكون مدة إقامة النشاط من يوم إلى أسبوع كحد أقصى.

ويمنع البيع أو التأجير أثناء النشاط واستغلالها لغير الغرض المحدد، ويحق لمنظم النشاط الحصول على تصريح واحد فقط في موقع النشاط نفسه، والالتزام بالمحافظة على نظام المتنزه أو الموقع الذي يقام فيه النشاط من ناحية الوقت للنشاط وغيره، والالتزام بالمحافظة على الغطاء النباتي، وتجنب جميع مخالفات البيئة على سبيل المثال لا الحصر (ممارسة الاحتطاب والصيد وغيرهما) والالتزام بأنظمة الأمن والسلامة، وتجنب أماكن الخطر، وعدم الاقتراب من المواقع الأمنية، وعدم انتهاك خصوصية الآخرين وتجنب إصدار الضوضاء والسلوكيات غير الحضارية وغير الإيجابية على أن يلتزم بتنظيف الموقع وتسليمه عند انتهاء مدة التصريح كما تم استلامه.

ويلزم حامل التصريح بإلزام جميع المشاركين في النشاط بتطبيقهم للضوابط والأحكام والشروط المذكورة في الالتزام، وإبراز التصريح لمسؤولي الأمن البيئي والحماية من ممثلي المركز.

وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حدد مواقع التخييم والكرفانات في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقتي عسير، والباحة، ومحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع فعاليات موسم صيف السعودية.

وتعريفاً بمواقع التخييم البالغ عددها سبعة مواقع تستوعب أكثر من 1400 مخيم، بالإضافة إلى تسعة مواقع مخصصة للكرفانات تستوعب أكثر من ألف كرفان.