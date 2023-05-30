السعودية، 60 ريالاً سعر سهم اكتتاب المطاحن الأولى

أعلنت شركة المطاحن الأولى في المملكة العربية السعودية، ومستشارها المالي “شركة الأهلي المالية”، اليوم عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، وتحديد السعر النهائي لطرحها الأولي بـ 60 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 3,33 مليار ريال سعودي (888 مليون دولار).

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر 68,818 مليون ريال سعودي (18,351 مليون دولار)، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بحدود 68.9 مرة بحسب السعر النهائي.

وقال المهندس عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى: “يُعد الطلب القوي من جانب الفئات المشاركة على أسهم الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الأولى شاهداً على منهجيتنا الاستثمارية الناجحة، ويأتي ذلك تقديراً لما تقدمه الشركة من قيمة طويلة الأجل مدعومة بجملة من المقومات الرئيسية، بما في ذلك مكانتها الرائدة في السوق ومحفظة منتجاتها المتنوّعة وأدائها المالي الاستثنائي وفريق عملها الذي يضم كفاءات وخبرات مخضرمة. ونحن فخورون بالثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من جانب مجموعة متنوعة من مستثمرين بارزين من المؤسسات، ونتطلع إلى الترحيب بهم ضمن قاعدة مساهمينا”.

وفي ما يأتي أبرز التفاصيل المتعلقة بالطرح الأولي للشركة:

يبلغ إجمالي حجم الطرح 999 مليون ريال سعودي (266 مليون دولار أمريكي)

تحديد السعر النهائي لطرحها الأولي بـ 60 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 3,33 مليار ريال سعودي (888 مليون دولار).

من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرةً 30% من إجمالي رأس المال المُصدَر للشركة.

تشتمل عملية الطرح العام الأولي على طرح 16,650,000 سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين. وسيتم بدايةً تخصيص جميع أسهم الطرح (100%) للفئات المشاركة، وقد يتم تخفيضها إلى 14,985,000 سهم (90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) تبعاً لمستوى الطلب من المكتتبين الأفراد. وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناءً على مستوى اكتتاب الأفراد.

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (“المكتتبين الأفراد”) الاكتتاب في الأسهم المخصصة للأفراد من تاريخ 6 حتى 7 حزيران / يونيو لتمام الساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية بسعر الطرح النهائي البالغ 60 ريالاً للسهم من خلال البنوك المستلمة المعينة وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء ومصرف الراجحي.

عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح والإخطار بفائض الاكتتاب في 12 يونيو.

إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) في 19 يونيو.