مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية :”6 مؤشرات” للاتجار بـ”الأطفال

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشف الأمن العامّ السعودي، عن مؤشرات الاتجار بالأطفال، وذلك ضمن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى أن مظاهر الاتجار بالأطفال تتمثل في أنهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم، وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل.

كما أن هؤلاء الأطفال لا يُقدَّم لهم أكل سوى بقايا الطعام ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن، ويمارسون عملاً غير ملائم لهم، ولا يذهبون إلى المدرسة ولا يستطيعون التعليم.

وأوضح الأمن، بحسب تقرير “أخبار 24″، أنه نظراً لأهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد جرى استحداث وحدات إدارية وتأهيل متخصصين في جميع شرط مناطق المملكة.

وفي ذات السياق، عرّفت النيابة العامة، الاتجار بالأشخاص، بأنه عبارة عن استخدامِ شخص، أو إلحاقِه، أو نقلِه، أو إيوائِه، أو استقبالِه من أجل إساءة الاستغلال.

وشددت على أن كل مَن ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو ساهم فيها أو شرع بها يُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين.

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