السعودية تستثمر 500 مليون ريال لإنتاج اللقاحات

استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” شركة “لقاح” للصناعة؛ الوطنية لإقامة مصنع لها في مدينة سدير للصناعة والأعمال بحجم استثمارات 500 مليون ريال تعزيزًا لمنظومة الأمن الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في المملكة.

ويأتي ذلك مُواكبًا لاستراتيجية “مدن” بتهيئة مجتمع صناعي واستثماري متكامل وجاذب للشركاء المستثمرين الوطنيين والأجانب، وتعزيزاً لمبادراتها وجهودها لتعزيز استدامة القطاع الصناعي إضافة إلى زيادة حصة قطاع الصناعات الدوائية من الناتج المحلي ورفع نسبة صادراتها تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بأن تكون المملكة مركز جذب للاستثمارات النوعية.

ويُوفر المصنع الذي يأتي على مساحة 42 ألف متر مربع نحو 150 وظيفة جديدة، ويستهدف تحقيق نسبة صادرات تصل إلى 20% من منتجات لقاحات فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكوفيد-19، والجدري المائي، والروتا إلى جانب لقاحات المكورات الرئوية، والسحائية في ظل ما تحظى به الصادرات السعودية من الصناعات الدوائية من طلب قوي على المستويين الخليجي والإقليمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي أن “مدن” وجهة مثالية وجاذبة لاستثمارات الصناعات الدوائية لما تتمتع به من ممكنات صناعية وبنية أساسية ورقمية متميزة حيث تحتضن 93 مصنعًا يتركز العدد الأكبر منها في جدة بنحو 27 مصنعًا، ثم سدير 18 مصنعًا ثم الرياض 14 مصنعًا، إلى جانب 11 مدينة أخرى ما يعزز رؤية المملكة بنقل التقنية وتوفير الفرص الوظيفية في المدن الصناعية.