يعود أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد المقبل 13/8/2023، لاستئناف العام الدراسي الجديد 1445 هـ بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام منذ يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444 هـ (22/6/2023) وستطبق وزارة التعليم برنامج حضوري الإلكتروني لضبط حضور وانصراف منتسبيها عن طريق الأجهزة الذكية.

وانتهت ليل أمس الخميس الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات وسيعودون لمباشرة أعمالهم في مدارسهم يوم الأحد المقبل مع بداية عام دراسي جديد، فيما يعود – بإذن الله تعالى – يوم الأحد 4 / 2 / 1445 هـ إلى مقاعد الدراسة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.

وكانت وزارة التعليم أوضحت أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني يشمل ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعاً دراسياً؛ بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4/ 2/ 1445هـ الموافق 20/ 8/ 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11/ 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024، بالإضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3/ 2024، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12/ 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024.

الحضور والانصراف بالبصمة لمنتسبي التعليم

شرعت وزارة التعليم السعودية في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج حضوري لضبط حضور وانصراف الموظفين عن طريق الأجهزة الذكية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة وذلك من مطلع أغسطس/آب الجاري.

وكان وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية محمد ناصر الغامدي أصدر، قبل أيام، تعميماً يقضي ببدء تطبيق العمل بنظام الحضور والانصراف من خلال “تطبيق حضوري” على الأجهزة الذكية على كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات السعودية دون استثناء، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/ 1/ 1445هـ.

وجاء في التعميم الموجه إلى مديري إدارات التعليم إنه “نظراً لإنهاء المرحلة الأولى من تطبيق برنامج (حضوري) بديوان الوزارة لضبط حضور وانصراف الموظفين على الأجهزة الذكية ممثلة في وحدة متابعة دوام الموظفين بالوزارة”.

وأوضح التعميم “ونظراً للانتقال للمرحلة الثانية لتطبيق البرنامج بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وللتعريف بالبرنامج والعمل به على الأجهزة الذكية لكل الموظفين لديكم دون استثناء والعمل به ابتداءً من تاريخ 15/ 1/ 1445هـ”.

وأكد أنه “تم تكليف وحدة متابعة دوام الموظفين بالوزارة لزيارة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لتمكين الموظفين من التعامل مع برنامج حضوري”.

وأضاف “عليه نأمل اطلاع سعادتكم وتسهيل مهمتهم، والتعاون معهم بما يخدم مصلحة العمل”.

الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى

كانت وزارة التعليم أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، عن عزمها تطبيق المرحلة الثانية من نظام الحضور والانصراف الإلكتروني عبر تطبيق “حضوري” في إدارات التعليم، بعد أن تمت تجربته في الوزارة في المرحلة الأولى.

ودعت إدارات التعليم الموظفين والموظفات، حينها، إلى سرعة إنشاء بريد وزاري تمهيداً لبدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق عبر الدليل المخصص للتطبيق، أن النظام يعمل من خلال تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفراً بذلك الوقت والجهد مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير، وإمكانية تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار.

وتتطلب تعبئة بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على زر تسجيل الدخول، وبعد إدخال بيانات تسجيل الدخول يتطلب التحقق من الحساب عن طريق إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف.

وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى، يطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع. ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، بالإضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض و”تحت الإجراء”.

وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي، تظهر رسالة “لست في الموقع الصحيح للتحضير”.