السعودية: 50 درجة مئوية ابتداءً من الأحد حتى نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، مساء اليوم السبت، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 – 50 درجة مئوية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى نهاية الأسبوع.
وقال المركز في تغريدة عبر تويتر “يُتوقع – بمشيئة الله – ابتداءً من غداً الأحد وحتى نهاية الأسبوع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 48-50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية، وما بين 46-48 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض”.
وأعلن المركز عن المدن والمحافظات السعودية الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم السبت، حيث راوحت بين 45 – 49 درجة مئوية، حيث سجلت الأحساء حرارة بلغت 49 درجة مئوية، فيما سجلت الدمام 48 درجة مئوية.
وبلغت في وادي الدواسر وشرورة 46 درجة مئوية، فيما سجلت جدة والقيصومة 45 درجة مئوية.
وتوقع المركز استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.