السعودية: 50 درجة مئوية ابتداءً من الأحد حتى نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، مساء اليوم السبت، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 – 50 درجة مئوية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر “يُتوقع – بمشيئة الله – ابتداءً من غداً الأحد وحتى نهاية الأسبوع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 48-50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية، وما بين 46-48 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض”.

⚠️ يُتوقع – بمشيئة الله – ابتداءً من غداً #الأحد وحتى نهاية الأسبوع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى مابين ( 48-50 )مْ على #المنطقة_الشرقية ، وما بين ( 46-48)مْ على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة #الرياض.@emara_sharqia @SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/7ZlHFU9cNY — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 29, 2023

وأعلن المركز عن المدن والمحافظات السعودية الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم السبت، حيث راوحت بين 45 – 49 درجة مئوية، حيث سجلت الأحساء حرارة بلغت 49 درجة مئوية، فيما سجلت الدمام 48 درجة مئوية.

وبلغت في وادي الدواسر وشرورة 46 درجة مئوية، فيما سجلت جدة والقيصومة 45 درجة مئوية.

وتوقع المركز استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.