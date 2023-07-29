. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: 50 درجة مئوية ابتداءً من الأحد حتى نهاية الأسبوع

يتوقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة في السعودية حتى 50 درجة مئوية لمدة أسبوع

. .. by . ..
درجات الحرارة في السعودية
يتوقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة العظمى في السعودية حتى 50 درجة مئوية لمدة أسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، مساء اليوم السبت، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 – 50 درجة مئوية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر “يُتوقع – بمشيئة الله – ابتداءً من غداً الأحد وحتى نهاية الأسبوع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 48-50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية، وما بين 46-48 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض”.

وأعلن المركز عن المدن والمحافظات السعودية الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم السبت، حيث راوحت بين 45 – 49 درجة مئوية، حيث سجلت الأحساء حرارة بلغت 49 درجة مئوية، فيما سجلت الدمام 48 درجة مئوية.

وبلغت في وادي الدواسر وشرورة 46 درجة مئوية، فيما سجلت جدة والقيصومة 45 درجة مئوية.

وتوقع المركز استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

سخونة الصيف تحرق العالم .. والأمريكيون يفتحون مراكز التبريد
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا