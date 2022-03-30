السعودية : 5 مليارات دولار وديعة لدى المركزي المصري

نقلت وكالة الانباء السعودية أنه امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. أودعت المملكة العربية السعودية – إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده (خمسة) مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

يذكر أن مصر قامت بخفض قيمة الجنية 15 بالمئة ورفع أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، وتلى ذلك الإعلان عن طلبها قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي .