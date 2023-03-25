السعودية، 429 مليون ريال تبرعات حملة جود الإسكان الخيرية

تجاوزت التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية في السعودية لتأمين المساكن للأسر الأشد احتياجا للمسكن 429 مليون ريال فيما بلغت نسبة التغطية 43% .

وانطلقت الحملة الخميس الماضي على منصة جود الإسكان بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف وتستهدف مشاركة َالمجتمع بمؤسساته وأفراده في الحصول على مليار ريال لتأمين 3500 مسكن للأسر شديدة الحاجة.

مؤشرات الجود لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، بمشاركة المحفز المجتمعي في #اكتتاب_جود الهيئة العامة للأوقاف. @AWQAF_KSA pic.twitter.com/XbzdG7XQ8l — منصة جود الإسكان (@joodeskan) March 25, 2023

قٌرع الجرس؛ لسهم أخضر مدى الحياة..



من هذه اللحظة انطلق #اكتتاب_جود الإسكان الخيري ليكون إعلاناً للمساهمة في إسعاد 3500 أسرة شديدة الحاجة للمسكنhttps://t.co/nAYfA7xVoX pic.twitter.com/mF3LV30jnk — منصة جود الإسكان (@joodeskan) March 23, 2023

وتقوم الحملة على فكرة محاكاة لفكرة سوق الأسهم إلا أنها لا تخضعُ لعوائدَ مادية وإنما عوائد خيرية.

وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية عموم الموسرين في المملكة بالإسهام في حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة جود الإسكان، وقالت الهيئة إن هذة الحملة تعد صورة من صور التكافل والتضامن في مجتمعنا المسلم المتلاحم.