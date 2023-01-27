السعودية: 420 مليار ريال قيمة المنافسات الحكومية المتطابقة ومتطلبات المحتوى المحلي

بلغت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين في المملكة العربية السعودية نحو 420 مليار ريال (112 مليار دولار) حتى نهاية العام 2022 حيث يستفيد نحو 4 آلاف مصنع من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بتأثير اقتصادي يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.

وكرمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية أمس الخميس 18 فائزاً في المسارات الثلاثة لجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى التي خصصت للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد.

وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، خلال كلمته في حفل الجائزة، إن رؤية المملكة 2030 تستند إلى استثمار مواطن القوة وتسخير كل القدرات لتوفير بيئة داعمة لإطلاق إمكانات الأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على تمكين كل جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.

وأوضح “الخريف” أن الحراك الذي نشهده على مستوى تنمية المحتوى المحلي أسهم في تشكيل 313 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في القطاعات الحكومية كافة.

وأكد عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن الهيئة عملت منذ إنشائها على عديد من السياسات والتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، موضحاً أن جائزة المحتوى المحلي أطلقت بدافع تحفيزي وتشجيعي لمنظومة الاقتصاد الوطني للإسهام في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين الجهات سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى الأفراد.

وقال إن الهيئة حرصت في هذه الجائزة على الالتزام بأعلى معايير الشفافية، من خلال توضيح آليات التقييم مسبقاً للمشاركين، وكذلك شمولية الفئات المستهدفة، موضحاً أن عدد المسجلين تجاوز 700 مسجل، فيما انطبقت الشروط والمعايير على أكثر من 247 متنافساً، من بينهم 130 متنافساً في مسار الجهات الحكومية، و69 في مسار منشآت القطاع الخاص، و48 متنافساً في مسار الأفراد.

وتضمن المسار الأول المخصص للجهات الحكومية الأعلى إنفاقاً على ثلاث جوائز، حيث فازت المؤسسة العامة لتحلية المياه بالمركز الأول في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي للجهات الحكومية، وحلت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثانياً، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثالثاً.

وفي فئة الجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض ضمن مسار الجهات الحكومية، فازت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بالمركز الأول في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وجاءت جامعة القصيم في المركز الثاني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المركز الثالث، كما كرمت عدداً من شركات ومنشآت القطاع الخاص في فئة المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومسار الأفراد.

وتسعى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز الشرائح الاقتصادية بتنمية وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، إضافة إلى رفع الوعي العام حول آليات المحتوى المحلي وتسليط الضوء على أهميته في النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي، وتشجيع الصناعة والابتكار.