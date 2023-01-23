السعودية: 4 من 5 موظفين واجهوا عارضاً على الأقل مرتبط بالصحة النفسية

أظهرت نتائج تقرير صادر عن شركة تهون المتخصصة في مجال الصحة النفسية أن 4 من كل 5 موظفين في المملكة العربية السعودية واجهوا عارضاً واحداً على الأقل مرتبطاً بالصحة النفسية، خلال العام 2023.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أن تقرير شركة تهون، المؤسسة الأولى في العالم العربي التي تقدم منظومة متكاملة ومتنوعة من منتجات وخدمات الرعاية الصحية في مجال الصحة النفسية، أجرته بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالسعودية وشركة بالم إتش آر، وهو أول تقرير سنوي عن حالة العافية النفسية في مكان العمل في المملكة العربية السعودية، وقائم على عملية مسح أظهرت أن المزايا والحلول التي تقدمها الشركات والمؤسسات لتعزيز الصحة النفسية لموظفيها لا تتواءم مع احتياجات الموظفين المتزايدة.

وتستند نتائج هذا التقرير إلى بيانات تم جمعها من أكثر من أربعة آلاف موظفاً من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى 50 من قادة الموارد البشرية.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن صعوبة الوصول إلى الرعاية النفسية اللازمة، وجودة الرعاية، والوصمة الاجتماعية المتعلقة بالصحة النفسية، كلها عوائق أمام تحسين العافية النفسية للموظفين.

جاءت أبرز نتائج المسح كالتالي:

– واجه 4 من كل 5 موظفين عارضاً واحداً على الأقل مرتبطاً بالصحة النفسية، خلال الأشهر الـ12 الماضية.

والأعراض الأكثر شيوعاً هي: الاحتراق الوظيفي والقلق والضغط العصبي.

– 78 بالمئة من المؤسسات لا تقوم بأي نوع من أنواع المراقبة للصحة النفسية (عملية مسح مثلاً).

وبدون المتابعة المنتظمة وجمع البيانات بشكل فعال، ستجد الشركات والمؤسسات صعوبة في تحديد الموارد اللازمة لمواجهة هذا التحدي.

– 19 بالمئة فقط من الموظفين الذين تم تشخيص إصابتهم بمشكلة تتعلق بالصحة النفسية يسعون للحصول على علاج أو مساعدة من مختص.

والأغلبية العظمى ممن يسعون للحصول على علاج نفسي يدفعون هم تكلفته من ميزانيتهم الخاصة.

– احتمال تبليغ النساء عن سوء حالة الصحة النفسية لديهن أعلى بنسبة 50 بالمئة من الرجال.

زادت نسبة مشاركة المرأة في مكان العمل بالمملكة بأكثر من الضعف لتصل إلى 35 بالمئة، ومع ذلك فالغالبية العظمى منهن تعاني من تحديات متعلقة بالصحة النفسية.

– 82 بالمئة من المؤسسات لا تخصص ميزانية لمعالجة التحديات المتعلقة بالصحة النفسية لموظفيها.

بينما تهتم المزيد من المؤسسات والشركات بالصحة النفسية لموظفيها، فإن الغالبية العظمى من المؤسسات ليس لديها ميزانية مخصصة لخدمات الصحة النفسية، مما يجعل التحدي صعبًا للتعامل معه بشكل مستدام.

وقال فارس غندور شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لتهون “يجب أن تفكر المؤسسات في متابعة وقياس حالة الصحة النفسية لموظفيها بانتظام، وتخصيص الموارد اللازمة وفقاً لذلك. اقتصاد المملكة العربية السعودية مزدهر، والتمييز بين المؤسسات من حيث الربحية وكذلك مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم سيعتمد بشكل متزايد على مقدار استثمار المديرين والقادة في رفاهية موظفيهم وتعزيز صحتهم النفسية”.

وأضاف “وتزداد أهمية ذلك مع زيادة نسبة النساء في مكان العمل في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. احتمال تبليغ النساء عن سوء حالة صحتهن النفسية أعلى، وهم أيضاً أكثر تفاعلاً وتقبلاً للحلول التي يقدمها القادة والمديرين في العمل لمواجهة تلك التحديات المتعلقة بالصحة النفسية”.

وفي إطار التعاون مع تهون للقيام بهذه الدراسة وتعميمها، قال الدكتور عبد الحميد الحبيب مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية “تشكل مهددات الصحة النفسية في بيئة العمل تحدياً كبيراً يواجه المنظمات والقيادات، وتعرّض هذه المهددات مسيرة البناء والتنمية والازدهار داخل المنظمات لخسائر مباشرة وغير مباشرة، بل يمتد أثرها إلى المجتمع والأسرة عدا ما تسببه من ضرر بالغ في حياة الفرد. ولذا كان من الواجب تبني استراتيجيات وطنية تتعامل مع هذه المهددات وتحد منها”.

لقراءة المزيد من نتائج التقرير وأفضل الاقتراحات والممارسات لتعزيز العافية النفسية في مكان العمل، يمكنكم تحميل التقرير كاملاً من هنا.