السعودية: 39 يوماً على انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه لم يتبق سوى 39 يوماً فقط على انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات المدارس للعام القادم.

وعبر تغريدة في موقع تويتر، قالت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران جنوب غرب المملكة “تنتهي فترة التسجيل بتاريخ 4-12-1444هـ، عزيزي ولي الأمر بادر بتسجيل أبنائك في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445هـ، من خلال حسابك في نظام نور“.

تنويـه |

39 يوم على انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي.#وزارة_التعليم #تعليم_نجران pic.twitter.com/qhUKDXyRiM — إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) May 15, 2023

أجور التسجيل

أوضحت وزارة التعليم أن أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي كاملاً تشمل 200 ريال فقط (53 دولاراً).

وأضافت أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة وطلاب وطالبات المدارس المضمومة معفون من أجور التسجيل.

خدمة النقل المدرسي