السعودية: 39 يوماً على انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه لم يتبق سوى 39 يوماً فقط على انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات المدارس للعام القادم.
وعبر تغريدة في موقع تويتر، قالت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران جنوب غرب المملكة “تنتهي فترة التسجيل بتاريخ 4-12-1444هـ، عزيزي ولي الأمر بادر بتسجيل أبنائك في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445هـ، من خلال حسابك في نظام نور“.
أجور التسجيل
أوضحت وزارة التعليم أن أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي كاملاً تشمل 200 ريال فقط (53 دولاراً).
وأضافت أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة وطلاب وطالبات المدارس المضمومة معفون من أجور التسجيل.