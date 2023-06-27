السعودية: 37 مليون ريال تعويض عن سرقة تغريدة واحدة

كشف تقرير مصور، حديثاً، أن مخالفاً في المملكة العربية السعودية نشر تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ليست له ونسبها لنفسه فتم تغريمه بمبلغ 37 مليون ريال (9.8 مليون دولار).

وعبر برنامج “يا هلا” الذي تبثه قناة “روتانا خليجية“، قال سالم المطيري المتخصص باحترام الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية “إنه انتهاك مصنف ويندرج تحت نظام حق المؤلف ويحتوي هذا النظام غرامات وتعويض والغرامات محدودة بحد أقصى 250 ألف ريال وقد تضاعف إلى 500 ألف ريال وقد تصل إلى السجن لمدة شهرين ويكون معها إزالة المخالفة وإنذار للمنتهك والتعويض مفتوح بناءً على ما ترى الجهة القضائية”.

وأوضح أن “التعويض يذهب لصاحب الحق وهو غير الغرامة والحق العام.. ووصل التعويض في إحدى الحالات، قبل حوالي عامين، إلى 37 مليون ريال بحسب الضرر”.

وامتنع “المطيري” عن ذكر تفاصيل إضافية حول القضية الأكبر من نوعها ولكنه أشار إلى أنها متعلقة بنشر مصنفات محمية، وأنه تم تعويض المتضرر بمبلغ 37 مليون ريال.

وأضاف أن جميع إجراءات القضية تمت عن طريق الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتم إقرارها من الجهات القضائية وتم تنفيذ الحكم بـ 37 مليون ريال.

سالم المطيري (أخصائي احترام الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية): التعويض عن سرقة "تغريدة"واحدة وصل إلى 37 مليون ريال#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qV40AcJY8M — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 25, 2023

ووفقاً للتقرير الرقمي 2022 عن السعودية، بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة 29.30 مليون في يناير/كانون الثاني 2022 أي ما يعادل 82.3 بالمئة من إجمالي عدد السكان، وأن 27.66 مليون مستخدم يتصلون بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال هواتفهم المحمولة، ويعد تويتر من أكثر المواقع تصفحاً لدى السعوديين ويستخدمه كثيرون للحصول على الأخبار ومشاركة آرائهم المتنوعة، وهناك شخصيات مؤثرة كثيرة ومن كافة المشارب يتابعها ملايين الأشخاص عبر الموقع الأزرق.