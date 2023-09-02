مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمارزراعة

السعودية تؤهل 300 ألف هكتارا من أراضي المراعي

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قال مدير عام إدارة المراعي في مركز الغطاء النباتي الدكتور مشعل الحربي، إن المركز يعمل على تأهيل 300 ألف هكتار من أراضي المراعي في المملكة من خلال الحماية وتنظيم الرعي فيها، وذلك من خلال عملية الزراعة المباشرة في هذه الأراضي.



وأضاف أن المركز يعمل كذلك على تنمية الغطاء النباتي والمحافظة على الأشجار الموجودة في الغابات وحمايتها من الحرائق.



كما أشار خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» إلى أن المركز يعمل كذلك على إعادة تأهيل أكثر من 8 مليون هكتارا من خلال الحماية وتنظيم الرعي فيها.



وأشار إلى المركز يقوم بإجراء بعض الدراسات التطبيقية الميدانية مثل الاستفادة من حصاد مياه الأمطار في تنمية الغطاء النباتي، ودراسات لتحديد الحمولة الرعوية وكيفية الاستفادة من الغطاء النباتي للثروة الحيوانية.



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