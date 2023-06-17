سامر باطر by سامر باطر

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المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء غد الأحد

سامر باطر by سامر باطر

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل، 18 يونيو، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام بحسب وكالة الانباء السعودة.

وقالت المحكمة في بيان: “ترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”. وأضافت: “تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...