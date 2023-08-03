السعودية، 22,7 مليون زائر للفعاليات الترفيهية خلال 6 أشهر

حققت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 عدداً من المنجزات والأرقام، من أبرزها حضور 22.7 مليون زائر لفعالياتها التي تقاسمتها 120 مدينة ومحافظة في المملكة.

وجاءت فعاليات الهيئة العامة للترفيه خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام مقسمة على المدن الكبرى وعدد من المحافظات في جميع مناطق المملكة، وتميزت تلك الفعاليات بتلبية الاحتياج الترفيهي المتنوع لدى الزوار، الأمر الذي أدى لزيادة الفعاليات الترفيهية المقدمة لسكان وزوار المملكة خلال الفترة الماضية.

أكثر من 22 مليون زيارة لفعاليات #هيئة_الترفيه خلال النصف الأول من 2023 ❤️

في 120 مدينة ومحافظة حول المملكة ??? pic.twitter.com/PvA8Doc276 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 2, 2023



وعملت الهيئة العامة للترفيه طوال النصف الأول من العام الجاري على استحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة زوار فعالياتها في الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات المخصصة للألعاب والتسوق، إضافة إلى توليد آلاف الوظائف، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، ولأهمية مجال الترفيه ودوره في تقوية الروابط الاجتماعية للأسر، واعتباره مؤشرًا على تحقيق الرخاء والرفاهية.