بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد الإيجار السكني الموحد في السعودية 88824 طلب منذ بداية العام الهجري 1444 (7 أشهر) وذلك بمعدل 423 طلباً يومياً.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن منطقة مكة المكرمة استحوذت على نحو 30.7 بالمئة كأعلى الطلبات بـ 27232 طلباً، تليها الرياض بـ 23378 طلباً، ثم المنطقة الشرقية بـ 15712 طلباً، ثم جازان بـ 4741 طلباً.

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في المدينة المنورة 4714 طلباً، ثم منطقة عسير 3810 طلبات، فمنطقة تبوك بـ 2690 طلباً، ومنطقة القصيم 1630 طلباً.

ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل 1257 طلباً، تليها الجوف 1346 طلباً، ونجران بـ 934 طلباً، والحدود الشمالية بـ 876 طلباً، في حين سجلت منطقة الباحة أقل المناطق في تنفيذ طلبات عقد الإيجار الموحد بـ 504 طلبات.

وتستقبل وزارة العدل طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سنداً تنفيذياً بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق، التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً.

وأصبح في إمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.

وأوضحت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمات المصالحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، بلغ أكثر من مليوني مستفيد، حتى نهاية العام 2022.

وتتيح منصة “تراضي” حل النزاعات -عن بعد- دون حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

عقد الإيجار الموحد

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في برنامج “إيجار”، في وقت سابق، صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.

ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.

ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.

وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ستة عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.

ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.

وأكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن برنامج “إيجار” سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث أن البرنامج لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما يوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما يقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.

وتشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت الوزارة الضوابط اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة. ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الالكتروني فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وباكتمال هذه الشروط، تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء المبرم حول ذلك.

ويأتي “إيجار” من بين المبادرات المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في السعودية، من خلال شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يكفل حقوق الجميع.