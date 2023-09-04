السعودية، 18 ألف وظيفة في شركات التقنية المالية 

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، اليوم الاثنين، أن أصول شركات التقنية المالية المصرح لها والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي ارتفعت بنسبة 5% إلى 6.8 مليار ريال خلال العام 2022 مقابل 6.5 مليار ريال في 2021.

وارتفعت إيرادات الشركات ذاتها بنسبة 40% خلال العام 2022، لتبلغ 2.8 مليار ريال مقابل ملياري ريال في 2021.

تزامن ذلك مع ارتفاع عدد الشركات بنسبة 75% ليصل إلى 89 شركة خلال العام الماضي، مقابل 51 شركة في 2021.

وزاد عدد العملاء الأفراد المسجلين في المحافظ الالكترونية 54% إلى 13.8 مليون عميل خلال 2022، مقابل 7.7 مليون عميل بنهاية 2021، بينما صعد عدد العملاء من المتاجر والمنشأت المسجلة في المحافظ الالكترونية بنسبة 87% ، ليبلغ 176 ألف عميل ارتفاعاً من 105 آلاف عميل.

ويستهدف القطاع بلوغ عدد شركات التقنية المالية 525 شركة بحلول 2030 بالتزامن مع رؤية المملكة 2030، و18 ألف وظيفة و13.3 مليار ريال حجم مساهمة مباشرة في الناتج المحلي، وأن تبلغ القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء 12.2 مليار ريال، وأن تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 20%.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية أن يكون لقطاع التقنية المالية مساهمة في الناتج المحلي المباشر لقيمة تقارب 4.5 مليار ريال بحلول عام 2025.

وأظهر التقرير للسنوي للتقنية المالية، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق أثرا اقتصاديا، يتمثل في الوصول إلى عدد شركات تبلغ 230 شركة، وإتاحة 6277 وظيفة، بحلول عام 2025.

وتسعى الاستراتيجية لرفع حصة المعاملات غير النقدية (المعاملات الرقمية) لقطاع األفراد، وذلك لتقليل من استخدام النقد لتصل الى نسبة 70% بحلول عام 2025.

وتطمح إلى رفع القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء في شركات التقنية المالية لتصل الى 2.6 مليار ريال بحلول عام 2025 سعياً لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي مما سيساهم في نمو وبناء شركات التقنية المالية.