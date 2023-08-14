مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية تؤهل 15ألف معلمة رياض أطفال على الفنون الموسيقية

نفذته التدريب على مرحلتين الأولى بـ 7 آلاف والثانية 8 آلاف خلال هذا العام

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت وزارتا الثقافة والتعليم بالسعودية بدء التسجيل للمرحلة الثانية من «البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال»، للتدريب على الفنون الموسيقية.

و يُنفَّذ البرنامج تحت مظلة إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها الوزارتان، ضمن الشراكة القائمة بينهما، بإشراف من «هيئة الموسيقى»، ومختصين في التعليم والتدريب لمرحلة رياض الأطفال.



وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج تدريب 8 آلاف معلمة لمرحلة رياض الأطفال، من مدارس حكومية وأهلية، بدءاً من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ولمدة 4 أسابيع متتالية؛ وذلك لتطوير كفاءاتهن، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة الموسيقية الموجَّهة للأطفال، من خلال التعرّف على خصائص الصوت والمصطلحات المرتبطة به؛ لبناء شخصية الطفل، وتكوين الذائقة الجمالية لديه بحسب “الشرق الأوسط”.



تأتي هذه المرحلة استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من برنامج تأهيل معلمات رياض الأطفال في مجال الفنون الموسيقية، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، والذي شهد مشاركة أكثر من 7 آلاف معلمة رياض أطفال، من المدارس الحكومية والأهلية.

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