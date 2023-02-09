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السعودية، 1,43 تريليون ريال استثمارات 10518 مصنعاً

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زيادة الاستثمارات الصناعية في السعودية
زيادة الاستثمارات الصناعية في السعودية

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 964 ترخيصاً صناعياً خلال  عام 2022، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة 10,518 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,43 تريليون ريال، وفق التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 79 ترخيصاً صناعياً جديداً، خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2022، توزعت على ستة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ13 ترخيصاً، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 11 ترخيصاً، ونشاط صنع الأثاث بـ 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 8 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ 7 تراخيص لكل فئة منها.


وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر ديسمبر بلغ 2,336 مليار ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83,54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12,66%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3,80 %، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75,95%، ثم المنشآت الأجنبية بنسبة 16,46%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك، بنسبة 7,59%.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 34 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 390 مليون ريال، تصدرتها المصانع
الغذائية بـ 9 مصانع، تلتهما مصانع المعادن اللافلزية بـ 5 مصانع، ومصانع المطاط واللدائن بـ 4 مصانع، ومصانع الورق، ومصانع المعادن المشكلة بـ 3 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 85,29%، تلتها المصانع الأجنبية بـ 8,82%، ثم المصانع المشتركة بـ 5,88%.
وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة، توزعت على 11 منطقة إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 17 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ 11 رخصة،
ومنطقة القصيم بـ 5 رخص، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة نجران بـ 4 رخص لكلٍ منهما، ومنطقة عسير بـ3 رخص، ومنطقة الجوف برخصتين، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل برخصة واحدة لكلٍ منهما.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

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