السعودية.. 11.5 مليون مسافر خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، حيث تجاوزت الأعداد 11.5 مليون مسافر بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة.

وتوزعت أعداد المسافرين من وإلى السعودية على جميع مطارات المملكة عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

كيف توزع عدد المسافرين؟

مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة: 4,4 ملايين مسافر

مطار الملك خالد الدولي في الرياض 3 ملايين مسافر

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 1 مليون مسافر

بينما تجاوز عدد المسافرين في شركة مطارات الدمام مليون مسافر، وتوزعت بقية أعداد المسافرين بشكل متفاوت بين مطارات شركة تجمع مطارات الثاني حسب الكفاءة التشغيلية لكل مطار.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه الإنجازات جاءت نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة الرشيدة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي، التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

وأعرب عن شكره لجميع شركاء النجاح بما فيهم وزارات (النقل والخدمات اللوجستية، الداخلية، الحج والعمرة، السياحة)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كذلك شركة مطارات القابضة، والناقلات الجوية الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية، والشركات المشغلة للمطارات في إنجاح الخطط التشغيلية خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن الاستعدادات المبكرة من الجهات كافة أسهمت بشكل فاعل في رفع الكفاءة التشغيلية في جميع المطارات.