السعودية تخصص 100 ألف بطاقة “أولوية خدمات صحية” لكبار السن

دشنت وزارة الصحة أخيرًا مبادرة «بطاقة أولوية» الخاصة بفئات كبار السن ممن تجاوزوا الـ60 عامًا، وذوي الإعاقة، والحالات الطبية التي تقرها اللجنة المخصصة.



إضافة إلى الفئات المشمولة بخدمات الطب المنزلي.



100 ألف بطاقة

وقد بلغت البطاقات الصادرة نحو 100 ألف بطاقة، تضمن البطاقة لهذه الفئات الأولوية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية.



إطلاق بطاقة “أولوية”

أطلقت وزارة الصحة بشكل رسمي بطاقة “أولوية” تجريبيًا على تطبيق “صحتي” الإلكتروني وذلك لفئة كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة من الجنسين بالمملكة دون الحاجة لطباعتها أو التقديم بطلب الحصول عليها.



تسهيل إجراءات المستفيدين

وأكدت الوزارة على جميع مقدمي الخدمات في مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية بمناطق ومحافظات المملكة، تسهيل إجراءات المستفيدين الحاصلين على بطاقة أولوية من خلال التطبيق وتقديم الخدمات لهم من خلال مكاتب أولوية بالمستشفيات.

وبينت الوزارة أن إطلاق البطاقة يأتي انطلاقًا من توجه الوزارة في تطوير خدماتها والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة مثل تطبيق صحتي.



أولوية الحصول على الخدمة

وتهدف الخدمة إلى تسهيل الإجراءات المقدمة داخل بعض الأقسام في المستشفيات وأولوية الحصول على الخدمة وتقليل مدة الانتظار والمساعدة على التنقل داخل المنشأة الصحية والمساعدة على التواصل والتنسيق لصرف الأدوية والأجهزة.

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