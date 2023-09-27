وقّع الصندوق السعودي للتنمية، مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اتفاقية مساهمة مقدّمة من المملكة بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم برامج النافذة التمويلية الجديدة في البنك للدول الأعضاء الأقل نموًا.





وتساعد الاتفاقية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على سد الفجوة التمويلية في دعم قطاع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى في تلك الدول.





وتجسّد الاتفاقية التعاون والتضامن مع المؤسسات الدولية، لدعم تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول الأقل نموًا، للوصول إلى ازدهار اقتصادي ونمو اجتماعي.





وقع الاتفاقية من جانب الصندوق رئيسه التنفيذي سلطان المرشد، ومن البنك الآسيوي نائب الرئيس للسياسات والاستراتيجية داني ألكسندر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي ‏البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر.





وقدّم الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيسه في عام 1974، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة الدولية.





#شرم_الشيخ | وقّع سعادة الرئيس التنفيذي لـ #الصندوق_السعودي_للتنمية أ.سلطان المرشد اليوم، مع سعادة نائب الرئيس للسياسات والاستراتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، السيد داني ألكسندر؛ اتفاقية مساهمة مقدّمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق بقيمة 10… pic.twitter.com/rdlicGl8Nu — الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) September 26, 2023