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السعودية، 10 إجازات خلال العام الدراسي الجديد

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مع بداية العام الدراسي الجديد 1445ه (2023 – 2024) اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية، وعودة أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة إلى المدارس، رصدت قناة “الإخبارية” عبر موقعها 10 إجازات مقررة خلال العام الدراسي 1445هـ، وهي كالتالي:

  • الإجازة الأولى: والخاصة باليوم الوطني 3 أيام، تبدأ من يوم 22 إلى 24 أيلول / سبتمبر،
  • الإجازة الثانية، نهاية أسبوع مطولة 3 أيام، من 2-4 تشرين الثاني / نوفمبر،
  • الإجازة الثالثة، نهاية الفصل الدراسي الأول 9 أيام، من 17-25 نوفمبر 2023،
  • الإجازة الرابعة، نهاية أسبوع مطولة 3 أيام من يوم 15-17 كانون الأول / ديسمبر 2023،
  • الإجازة الخامسة، منتصف الفصل الدراسي الثاني 9 أيام، من 5 إلى 13 كانون الثاني / يناير من العام الميلادي،
  • الإجازة السادسة، فهي نهاية أسبوع مطولة 3 أيام، من الـ 26 -28 يناير 2024.
  • الإجازة السابعة، والخاصة بيوم التأسيس، يوم واحد، 22 شباط / فبراير 2024،
  • الإجازة الثامنة، نهاية الفصل الدراسي الثاني 9 أيام، من يوم 23 فبراير إلى 2 آذار / مارس 2024،
  • الإجازة التاسعة، والخاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، 17 يوما من 29 آذار / مارس إلى 14 نيسان / أبريل 2024،
  • الإجازة العاشرة والأخيرة، نهاية أسبوع مطولة 3 أيام، بداية من يوم 2 وحتى 4 أيار  / مايو 2024.

وقد انتظم اليوم  أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

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