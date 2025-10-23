السعودية وهونغ كونغ تستعدّان لتعزيز التعاون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

تستعدّ السعودية وهونغ كونغ لتحقيق استفادة استراتيجية من فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9)، والمقرر انعقادها في الرياض من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 تحت شعار “مفتاح الازدهار”. ويشهد المؤتمر حضورًا غير مسبوق لأكثر من 20 قائد دولة و40 وزيرًا و600 متحدث، إضافة إلى نحو 8000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس مكانة الرياض كمركز عالمي للحوار الاستثماري والتقني. ويمثل الوفد القادم من هونغ كونغ — الذي يضم أكثر من 10 شركات ابتكارية — علامة بارزة على تنامي التعاون بين الجانبين في التكنولوجيا المتقدّمة والابتكار الرقمي بحسب بيان صحفي. وتشارك في هذا الوفد مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجية (HKSTP) ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ (HKTDC)، بهدف استكشاف فرص جديدة مع الشركاء في السوق السعودي المتنامي. يأتي حضور هونغ كونغ إلى الرياض بعد جولة ناجحة في دبي شملت معرضي GITEX Global وExpand North Star بين 12 و17 أكتوبر، حيث أبرمت الشركات الناشئة أكثر من 200 شراكة تجارية جديدة في مجالات الاتصالات والتقنيات الذكية. ومن بين أبرز التحالفات، أعلنت Comba Telecom شراكة استراتيجية مع شركة نداء الإماراتية لتطوير الجيل القادم من حلول الاتصالات الآمنة وتوسعة شبكات الجيل الخامس (5G) في المنطقة، في حين قدمت شركات ناشئة مثل Robocore وi2Cool وeSix حلولًا متقدمة في مجالات الأتمتة الصناعية والتبريد المستدام والبنية التحتية الذكية. وتُواصل مؤسّسة HKSTP ترسيخ دورها العالمي في دعم منظومات الابتكار، إذ تحتضن أكثر من 2,500 شركة تقنية من 26 دولة، وتدير مرافق بحثية ومراكز حاضنة تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي، الصحة الرقمية، والتصنيع المتقدّم. ويُنتظر أن يشكل المؤتمر منصة رئيسية لتوسيع التعاون بين السعودية وهونغ كونغ في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز مكانة المملكة كمحور للابتكار الاستثماري ويربط بين الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية في مسار واحد نحو اقتصاد المستقبل.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا