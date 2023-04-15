السعودية ومصر يوقفان رحلاتهما الجوية إلى السودان

أعلنت كل من الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة مصر للطيران أنهما علقا رحلاتهما إلى السودان بسبب الاضطرابات الجارية هناك.

وقالت الخطوط السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إنها علّقت جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز ” ايرباص ” A330 على الرحلة رقم SV458، لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح اليوم السبت.

واستجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية على الفور، ويعمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

وسيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات “السعودية” في مواقع التواصل الاجتماعي.

شركة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، وقف رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم بالسودان مؤقتاً، وذلك اعتباراً من اليوم السبت ولمدة 72 ساعة.

وأوضحت مصر للطيران في بيانٍ أن قرار وقف الرحلات جاء بسبب اضطراباتٍ في الأوضاع الأمنية بالسودان، مشيرة إلى استمرار هذا القرار لحين الوقوف على مستجدات الأوضاع في البلاد.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى اندلاع اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

طيران الإمارات

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن طيران الإمارات عن إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم،

وقال متحدث باسم الشركة إنه “نظراً لتفاقم الاضطرابات في العاصمة السودانية، فقد ألغت طيران الإمارات جميع رحلاتها من وإلى الخرطوم في المدة من 15 إلى 17 أبريل/نيسان 2023. ولن يتم قبول الركاب المسافرين على هذه الرحلات للسفر من نقطة انطلاقهم. وينبغي على عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء سفرياتهم أو مراكز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز. وإذ نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء الخارج عن إرادتنا، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا تحظى بالأولوية المطلقة دائماً. وسوف نواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب”.

فلاي دبي

قال متحدث باسم شركة فلاي دبي إنه نظراً للوضع الحالي في السودان، تم إلغاء رحلات الشركة بين دبي ومطار الخرطوم خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل/نيسان.

وأضاف المتحدث في بيان: سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا نتيجة التغييرات في جداول السفر.

وسبق أن أعلن طيران ناس تعليق جميع رحلاته الجوية من وإلى مطار الخرطوم الدولي، وذلك عقب الاعتداء الذي تعرضت له طائرة الخطوط السعودية إيرباص A330 صباح اليوم السبت في مطار الخرطوم الدولي. ‏